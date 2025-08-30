Violento scontro fra auto e minivan, gravi due giovani

Camaiore (Lucca), 30 agosto 2025 – Gravissimo incidente stradale nella notte fra Lido di Camaiore e Capezzano Pianore. L’allarme è scattato intorno alle 4,45 della scorsa notte, quando in via del Fiaschetto, zona Bocchette, un’auto, una potente Bmw, ha sbandato e si è scontrata con un minivan con a bordo quattro turisti tedeschi. L’auto è finita poi fuori strada.

Sul posto sono arrivati il 118, due pattuglie dei carabinieri e i vigili del fuoco dei distaccamenti di Viareggio e Pietrasanta.

I vigili del fuoco hanno estratto due ragazzi dall'autovettura: uno dei due è stato portato all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso con un trauma cranico, un 25enne è stato portato all’ospedale Versilia in codice rosso ma per dinamica. Al pronto soccorso è finita anche una turista, ma solo per accertamenti.