Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
CronacaUn tesoro ritrovato. Dopo secoli torna alla luce la Madonna del Soccorso
30 ago 2025
ISABELLA PIACERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Un tesoro ritrovato. Dopo secoli torna alla luce la Madonna del Soccorso

Un tesoro ritrovato. Dopo secoli torna alla luce la Madonna del Soccorso

L’affresco è attribuito al Maestro Michelangelo di Pietro Membrini . L’opera, restaurata, sarà inaugurata domani nella chiesa di Migliano.

L’affresco. attribuito al maestro Michelangelo di Pietro Membrini

L’affresco. attribuito al maestro Michelangelo di Pietro Membrini

Per approfondire:

L’affresco della "Madonna del Soccorso" attribuito al Maestro del tondo Lanthrop ossia Michelangelo di Pietro Membrini (1461-1525) era nascosto dalla sovrapposizione più tarda di un altare in stucco e da un dipinto su tela nella chiesa parrocchiale di San Martino di Migliano, una frazione del Comune di Camaiore, in Valfreddana a pochi chilometri da Lucca; il dipinto era noto solo a pochissime persone e praticamente sconosciuto agli studiosi.

Maestro del tondo Lathrop è il nome attribuito dal grande storico dell’arte statunitense Bernard Berenson nel 1906 all’autore, allora ignoto e misterioso, di un gruppo di opere anonime di altissima qualità conservate in collezioni, chiese e musei di Barcellona, Lucca, Roma, New York e Sarasota. L’artista è stato identificato solo negli anni ‘80 del Novecento con Michelangelo di Pietro Membrini e rappresenta senza dubbio una delle più importanti personalità della Toscana nord occidentale, assieme a Matteo Civitali del cui circolo artistico fece parte, in fitto dialogo con gli artisti fiorentini contemporanei.

L’affresco sconosciuto rappresenta una delle ultime opere del maestro: le ricerche di archivio hanno messo in luce il legame di strettissima parentela tra il celebre pittore del Rinascimento lucchese e l’allora parroco di Migliano.

L’affresco ritrovato sarà inaugurato domani alle ore 16 nella chiesa di San Martino di Migliano (a Camaiore) alla presenza delle autorità, di studiosi, restauratori e finanziatori del recupero. Il restauro, promosso dalla sensibilità di alcuni parrocchiani di Migliano e del parroco Alessandro Gianni, ha trovato sostegno concreto nella pronta adesione del Lions Club – Lucca - Le Mura e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, enti da sempre attenti alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio lucchese.

Liberata da alcune pesanti ridipinture, la "Madonna del Soccorso" si mostra oggi entro una nicchia architravata, incorniciata dalle classiche ed elegantissimo decorazioni a grottesche per le quali Membrini divenne famoso facendo presupporre un suo soggiorno a Roma dopo il 1480; una sua probabile firma "Mic.elangolo da Luca" è ancora visibile nel criptoportico della Domus Aurea dove gli artisti del Rinascimento andavano ad ammirare i resti delle fastose decorazioni della reggia di Nerone.

Il restauro è stato curato da Sandro Baroni con la collaborazione di Deborah Bindani, sotto la direzione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, nella persona del di Valentino Anselmi, funzionario storico dell’arte.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata