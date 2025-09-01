La corsa di furgone finisce contro un garage, distrutto giardino di una casa

Arezzo, 1 settembre 2025 – Incidente stradale ieri sera 31 agosto, poco dopo le 23.30, in località Indicatore, nel Comune di Arezzo. Un furgone è uscito di strada abbattendo il muretto di recinzione di un’abitazione e finendo la corsa contro un garage. Un impatto che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Nella violenza dello schianto sono andati distrutti non solo il muro e la cancellata, ma anche un gazebo in legno e gli arredi da giardino. Gli occupanti del mezzo sono usciti da soli e sono stati presi in carico dai sanitari del 118, senza gravi conseguenze. La Polizia di Stato ha effettuato i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza veicolo e area, da cui si sprigionavano fumo e perdite di carburante.