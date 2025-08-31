Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
31 ago 2025
SONIA FARDELLI
  4. Ecco la lancia d’oro. La musica di Pierluigi sulla scia della tradizione

Ecco la lancia d’oro. La musica di Pierluigi sulla scia della tradizione

Una lancia d’oro dal sapore antico. Quella dedicata nel quinto centenario della nascita a Pierluigi da Palestrina, il compositore e organista che ridefinì le tecniche della polifonia a cappella ereditate dalla scuola fiamminga e le cui composizioni vengono spesso proposte durante il concorso Polifonico di Arezzo. Ed è proprio qui il collegamento con il personaggio: Arezzo città della musica gli dedica la lancia d’oro di settembre.

"È una lancia particolarmente bella - ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli - degna di una manifestazione come la Giostra che negli ultimi anni è cresciuta tantissimo, come dimostrano le tante richieste che ogni volta riceviamo per potervi assistere. E spero che adesso riesca a fare l’ultimo salto di qualità che le serve: quello di trovare spazio nelle emittenti nazionali". A sottolineare la grande attenzione verso la Giostra è stato anche Paolo Bertini, riportando le tantissime richieste di biglietti da parte di stranieri. Il bozzetto della lancia d’oro dedicata a Pierluigi da Palestrina è di Francesco Benincasa, tatuatore aretino e chiarina degli Sbandieratori da oltre vent’anni, che ha detto di aver cercato collegamenti con la chiesa per questo trofeo: "da qui la scelta del leggio, la pergamena con le note che s’innalzano verso Dio e le canne dell’organo".

L’intagliatore Francesco Conti ha completato l’opera con "un intarsio sul di alcuni cantori ispirati alle opere robbiane. Poi solo tanta semplicità e pochi colori. Gli unici un po’ più forti e che spiccano sono quelli utilizzati per riprodurre gli stemmi dei quartieri". Una lancia semplice e bella quella dedicata a Pierluigi da Palestrina, personaggio illustrato dallo storico ella manifestazione Luca Berti e dal musicologo Claudio Santori, che ha fatto parte anche della commissione per la scelta del bozzetto. Scaramantici come sempre i rettorie dei quartieri che hanno evitato di toccare la lancia d’oro e che comunque ne hanno sottolineato tutti la bellezza. "Anche se - ha sottolineato ironicamente Roberto Felici di Porta del Foro - a noi andrebbe bene vincere anche un trofeo dedicato a Topolino. E spero che sia la volta buona per il mio quartiere".

Sonia Fardelli

