Attacco al lusso a Firenze, boutique di Dior nel mirino dei ladri: varco aperto dal palazzo vicino

Cronaca
CronacaAttacco al lusso a Firenze, boutique di Dior nel mirino dei ladri: varco aperto dal palazzo vicino
31 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Furto nella notte tra il 30 e il 31 agosto. I malviventi, nonostante il sistema di allarme, sono riusciti a fuggire con un ricco bottino. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e la vigilanza privata

Vigili del fuoco e polizia sul luogo del furto

Vigili del fuoco e polizia sul luogo del furto

Firenze, 31 agosto 2025 – Furto nella notte nella boutique di Dior in pieno centro a Firenze. L’attacco è avvenuto tra le 2 e le 3 della notte tra il 30 e il 31 agosto in via Strozzi in prossimità di via dei Sassetti. Secondo le prime informazioni pare che i ladri siano riusciti ad aprire un varco passando dal palazzo adiacente al negozio di lusso. Una volta dentro ai locali è scattato il sistema di allarme attivando anche i nebbiogeni. Per questo è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale.  Ma i malviventi sono comunque riusciti a mettere a segno il colpo che, secondo le prime stime, ammonta a cifre importanti.

I vigili del fuoco sono stati chiamati vista la presenza di fumo all’interno dei locali. È stata inviata una squadra, che al suo arrivo ha trovato gli uomini della vigilanza privata e ha constatato l’attivazione dei nebbiogeno in seguito appunto al furto. Sul posto è intervenuta anche la polizia per ricostruire i fatti.

© Riproduzione riservata