Meteorologo colpito da un fulmine mentre cerca il gatto: “Ecco perché con l’ombrello di metallo ho rischiato grosso”

Firenze, 31 agosto 2025 – Fulmini, saette e tempeste sono il suo pane quotidiano. Ma un conto è guardare l’occhio del ciclone da uno schermo e da una postazione di lavoro, un altro è ritrovarsi in mezzo alla tempesta.

È quello che è capitato davvero a Lorenzo Sestini, meteorologo di ArezzoMeteo, uscito in giardino per cercare il suo gatto spaventato dal temporale.

Nonostante conosca bene i comportamenti da tenere durante i temporali, Sestini è uscito tenendo in mano un ombrello di metallo.

Ma a pochi metri di distanza un fulmine è caduto al suolo con una tale potenza da sradicare un ulivo. Sestini se l'è cavata fortunatamente con un grande spavento senza riportare grosse conseguenze. Solo tanta paura anche per il gatto, che è stato ritrovato illeso. Tuttavia, spiega il metereologo: "È stata una lezione. Ho sbagliato. Mi sono fatto prendere dall'ansia per l'animale, uscire all'aperto in quelle condizioni è pericoloso". ArezzoMeteo ha condiviso il video per sensibilizzare ai comportamenti da evitare durante i temporali. Sestini ha pubblicato poi un video sul suo profilo Facebook, mostrando ironicamente "l'ombrello originale, autografato".

