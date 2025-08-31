Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Cronaca
CronacaMeteorologo colpito da un fulmine mentre cerca il gatto: “Ecco perché con l’ombrello di metallo ho rischiato grosso”
31 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
Meteorologo colpito da un fulmine mentre cerca il gatto: “Ecco perché con l’ombrello di metallo ho rischiato grosso”

Lorenzo Sestini era uscito in giardino per cercare il gatto tenendo in mano un ombrello di metallo: il fulmine caduto a pochi metri ha sradicato un ulivo. Solo tanto spavento per il meteorologo di ArezzoMeteo, illeso il suo gatto

Meteorologo colpito da un fulmine mentre cerca il gatto: "Ecco perché con l'ombrello di metallo ho rischiato grosso"
Firenze, 31 agosto 2025 – Fulmini, saette e tempeste sono il suo pane quotidiano. Ma un conto è guardare l’occhio del ciclone da uno schermo e da una postazione di lavoro, un altro è ritrovarsi in mezzo alla tempesta.

Firenze, strade allagate per la pioggia: forte temporale, cade anche un albero. “Attenzione ai torrenti”

Firenze, strade allagate per la pioggia: forte temporale, cade anche un albero. “Attenzione ai torrenti”

È quello che è capitato davvero a Lorenzo Sestini, meteorologo di ArezzoMeteo, uscito in giardino per cercare il suo gatto spaventato dal temporale.

Nonostante conosca bene i comportamenti da tenere durante i temporali, Sestini è uscito tenendo in mano un ombrello di metallo.

Firenze: prima i blackout, poi il nubifragio. Il vento sradica gli alberi, temperatura crolla di 15 gradi

Firenze: prima i blackout, poi il nubifragio. Il vento sradica gli alberi, temperatura crolla di 15 gradi

Ma a pochi metri di distanza un fulmine è caduto al suolo  con una tale potenza da sradicare un ulivo. Sestini se l'è cavata fortunatamente con un grande spavento senza riportare grosse conseguenze. Solo tanta paura anche per il gatto, che è stato ritrovato illeso. Tuttavia, spiega il metereologo: "È stata una lezione. Ho sbagliato. Mi sono fatto prendere dall'ansia per l'animale, uscire all'aperto in quelle condizioni è pericoloso". ArezzoMeteo ha condiviso il video per sensibilizzare ai comportamenti da evitare durante i temporali. Sestini ha pubblicato poi un video sul suo profilo Facebook, mostrando ironicamente "l'ombrello originale, autografato".

© Riproduzione riservata