Cronaca
CronacaUn’inchiesta già nel 2018. Foto rubate, 176 denunciarono. Ma il sito sessista non si fermò
31 ago 2025
STEFANO BROGIONI
Cronaca
Un’inchiesta già nel 2018. Foto rubate, 176 denunciarono. Ma il sito sessista non si fermò

Sul forum ’Phica’, oggi chiuso, venne scoperta la sezione "Ragazze di Firenze e dintorni". La Postale individuò i ’ladri’ delle immagini, nessuna conseguenza per gli amministratori. .

Sotto, le nostre pagine del novembre del 2018 con la notizia della scoperta delle foto rubate. L’inchiesta è stato poi condotta dalla polizia postale (foto sopra)

di Stefano Brogioni

FIRENZE

Già nel 2018 il forum "Phica", che a quell’epoca aveva il dominio ".net" finì al centro di un’indagine della procura di Firenze. Ma da allora, nonostante l’attività della polizia postale e l’individuazione dei tre utenti che avevano rastrellato sui social e poi dato in pasto ai commenti degli altri utenti foto di ignare ragazze, il sito ha continuato indisturbato a vivere.

Aumentando negli anni il suo bacino d’utenza e incrementando a dismisura il suo archivio. E moltiplicando quelle violenze che molte donne - e tante altre fiorentine, più o meno in vista - hanno scoperto oggi.

Già perché "Phica" è riuscito ad andare avanti per anni paradossalmente proprio grazie alla sua crescita esponenziale, parallela e connessa all’esplosione sempre più massiccia dei social network e quindi della "materia prima" facilmente reperibile e sempre più circolante, che, una volta pubblicata, sfugge da qualsiasi controllo della proprietaria.

Nel novembre del 2018, un servizio de ’Le Iene’ accese i riflettori sul fenomeno delle foto social rubate e caricate su queste pagine di “discussione“, a loro volta suddivise in sotto cartelle.

Lì dentro, spuntò la sezione "Ragazze di Firenze e dintorni". E molte donne, anche giovanissime, scoprirono all’improvviso di essere state catapultate in questo universo: immagini normalissime, di una serata in discoteca o di un pomeriggio al mare, ma completamente stravolte dal contesto originario e declinate in chiave sessuale e sessista.

Il commissario della polizia postale Roberto Varallo ed i suoi colleghi raccolsero 176 denunce e individuarono gli indirizzi ’Ip’ - ovvero il numero di targa di chi naviga in rete - di chi aveva postato le immagini sul forum. Si trinceravano dietro i nick name ’Munari’, ’Colokoet’ e ’Jaiden73’. Erano “amici“ o “follower“ su Facebook ed Instagram delle ragazze in questione, anche senza conoscerle personalmente, e in questo modo aveva saccheggiato i profili delle ragazze.

I proprietari di "Phica" rimasero estranei alle indagini, anzi, collaborarono con l’autorità giudiziaria fornendo i dati in loro possesso e procedendo alle rimozioni delle foto oggetto di denuncia.

"Venne contestato l’articolo 167 del codice della privacy ma solo ai tre individuati come i responsabili dei caricamenti sul sito - ricorda Varallo, investigatore specializzato nei reati della rete, da poco in pensione -. La legge non prevede alcuna responsabilità del sito. Anzi, non sono neanche tenuti a controllare i contenuti".

Una legge che forse, oggi, alla luce degli scandali di questa estate (prima la pagina ’Mia moglie’ contenenti scatti rubati di uomini alle proprie consorti o compagne, poi l’archivio sessista di "Phica") potrebbe cambiare. Intanto, sono sempre di più i casi di donne che hanno scoperto di essere state loro malgrado protagoniste delle discussioni sul sito. In procura a Firenze non c’è ancora un fascicolo - anche perché è da valutare la competenza territoriale - ma ci sono già state diverse denunce. Si prospettano addirittura class action a livello nazionale, come anticipato dagli avvocati Annamaria Bernardini de Pace e il collega penalista David Leggi.

Sul fronte penale, ad esempio, come ha precisato Bernardini de Pace, si potrebbe arrivare a contestare il "revenge porn", ossia il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, ma anche eventuali ipotesi di "stalking, violenza o molestia". A cui si potrebbero aggiungere ovviamente pure profili di violazione della privacy, oltre che diffamatori e di istigazione a delinquere, in relazione ai commenti beceri che apparivano nel forum sessista. "Voglio vedere poi - ha concluso Bernardini de Pace - se ci sarà pure la possibilità di intervenire rivolgendosi al Garante per la Privacy".

Intanto, dopo lo stop a ’Mia moglie, anche ’Phica’ ha deciso di chiudere.

