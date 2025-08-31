Terremoto in Toscana, scossa di magnitudo 2.4 in provincia di Firenze

Montespertoli (Firenze), 31 agosto 2025 – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata dall'Ingv in provincia di Firenze alle ore 8.01 di questa mattina, 31 agosto. I comuni più vicini all'epicentro della scossa sono stati Montespertoli, Castelfiorentino e Certaldo.

La scossa non ha causato danni, ma è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Molti i commenti sui social dove i cittadini hanno dato l’allarme, qualcuno impaurito per le vibrazioni che hanno fatto tremare i mobili in casa. Ma appunto non sono state riscontrate gravi problematiche.

Il sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha dato notizia sui suoi canali social: “Questa mattina intorno alle 8 è stato registrato un terremoto di magnitudo ML 2.4 nel nostro territorio comunale nei pressi di località Gigliola. Il terremoto è stato avvertito lievemente dalla popolazione e non ci sono segnalazioni a riguardo”.