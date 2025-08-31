Addestrare draghi o parlare fra amiche?

Saltato giovedì scorso "30 Notti con il mio ex" per allerta arancione relativa al maltempo, scatta a Montelupo l’ultima settimana di "Mignon sotto le stelle". A chiudere il ciclo di proiezioni di cinema all'aperto nello spazio parrocchiale di via Giro delle Mura, a cura della locale associazione Mignon, saranno mercoledì prossimo "Tre amiche" e il giorno successivo "Dragon Trainer". Entrambi gli spettacoli cominceranno alle 21.30.

Il primo è una commedia drammatica e sentimentale di Emmanuel Mouret con Camille Cottin, Sara Forestier, Damien Bonnard, Vincent Macaigne, India Hair, Grégoire Ludig ed Eric Caravaca. Ambientato tra Lione e la campagna francese, il film è un viaggio intimo e ironico tra sentimenti repressi, desideri nascosti e il fragile legame tra amicizia e verità.

Il secondo titolo, pellicola firmata da Dean DeBlois e tratta dal libro "Come addestrare un drago" di Cressida Cowell, è invece il remake in live action dell’omonimo film d’animazione del 2010. I personaggi principali del film sono interpretati da Mason Thames, Nico Parker, Nick Frost, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn, Ruth Codd e Gerard Butler, che riprende il ruolo di Stoick dal film animato.

Il costo del biglietto è di 6,50 euro, con riduzione a 5 euro per i bambini fino a 12 anni.