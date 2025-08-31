Piscine comunali del territorio. Al via le iscrizioni per tutti i corsi

Domani riaprono le iscrizioni ai corsi nelle piscine comunali di Empoli e Certaldo, mentre la piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno, facendo da apripista, ha dato il via alle iscrizioni la settimana scorsa. Il ritorno dopo la pausa estiva porta con sé importanti novità per le attività wellness e fitness: tutti gli istruttori e le istruttrici Aquatempra hanno partecipato a un percorso di formazione con Annarita Misciglia, Master Trainer European Aquatic Association e referente di innovazione nel settore del fitness acquatico. Grazie a questa esperienza, lo staff ha potuto arricchire le proprie competenze e aggiornare le metodologie di insegnamento, rendendo ogni corso ancora più efficace e stimolante. A partire da settembre il programma delle lezioni seguirà una progressione ancora più precisa e strutturata, pensata per accompagnare gradualmente chi partecipa verso obiettivi sempre più ambiziosi. Dall’acquafitness fino ad attività più dolci e mirate come il pilates, il nuoto antalgico o i percorsi AFA, il ventaglio delle proposte Aquatempra è ampio e pensato per rispondere alle esigenze di tutti. Inoltre, la Scuola Nuoto continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile nel calendario delle attività offerte.

Per informazioni su attività, iscrizioni, orari e prezzi, è possibile rivolgersi direttamente alle piscine, in presenza, visitando il sito www.acquatempra.it oppure chiamando i numeri telefonici che sono i seguenti Empoli: 0571 590464 – WhatsApp 333 936726; Certaldo: 0571 652337 - WhatsApp 335 204 072; Fucecchio: 0571 23 634 - WhatsApp 334 6170931.