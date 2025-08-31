Municipale e organico. Un altro agente lascia: "Sicurezza sotto scacco"

Un agente della polizia locale lascerà il distretto di Fucecchio per una nuova destinazione. L’organico dell’aliquota fucecchiese si attesterà a 9 unità. Ne fanno parte il funzionario responsabile, un ispettore, e 7 agenti. Il massimo storico è stato di un funzionario responsabile, 3 ispettori, un amministrativo e 13 agenti. "Chiaramente - osserva Forza Italia con il capogruppo Simone Testai - con 9 unità divise in due turni 7.30-13.30 e l’altro 13.30-19.30 considerati inoltre i servizi allo sportello per il pubblico, resta difficoltoso fare fronte a tutte le richieste". Se poi un’altra unità lascia… La questione più importante nel paniere è quella della sicurezza, sia in ambito urbano sia nella fascia collinare, sulle Cerbaie. "Con questa ulteriore mobilità - ha scritto Testai - dopo quella del primo agosto, l’organico del distretto fucecchiese, compreso il responsabile territoriale, si attesta a 9 unità. Lo stesso numero di unità presenti in organico negli anni Settanta. La differenza della quale forse qualcuno non riesce a capire, o peggio ancora, non vuole rendersi conto, è che Fucecchio non è la stessa di quegli anni. Ed proprio per questo motivo che con il passare del tempo l’organico era stato potenziato per arrivare a 18 unità, un numero ritenuto congruo per far fronte alle esigenze e alle problematiche che si presentavano". Appunto, la questione è la sicurezza: "È lecito, ad un anno dall’insediamento dell’attuale giunta, - riprende Testai - chiedersi dove è finito il progetto di potenziamento dell’organico più volte annunciato in campagna elettorale. Riteniamo che il potenziamento con nuovi agenti del nostro distretto della polizia locale sia un’esigenza improcrastinabile. Non è più accettabile vedere ogni giorno infrante le più semplici regole di convivenza civile imposte con bei cartelli stradali dall’amministrazione in piazza Montanelli. È inaccettabile la sporcizia di chi bivacca sulle panchine o sui gradini del monumento, come è inaccettabile l’andirivieni contromano su corso Matteotti e via Landini, in due o tre persone sopra un monopattino elettrico, o cani che vagano senza guinzaglio. Non è accettabile che manchi il personale per un pattugliamento mirato quale deterrente per gli scippi come quello di cui è stata vittima una commerciante. Non è accettabile che in centro sia permesso l’accesso alle auto all’interno del giardino Cardini diventata un’area di sosta senza che l’amministrazione sia riuscita ancora a trovare una soluzione. L’auspicio è che al termine della procedura concorsuale per il reclutamento di nuovi agenti in atto all’Unione, la sindaca riesca a ‘strapparne’ qualcuno per finalmente implementare l’organico".

A.C.