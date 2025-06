Interventi su immobili e veicoli abbandonati nella zona della stazione

La polizia locale in azione su più fronti contro il degrado. Nello specifico, l’ultimo intervento in ordine di tempo, riguarda, ancora una volta, il quartiere di Fontivegge, area storicamente tra le più critiche della città. Da dove è arrivata la segnalazione di una situazione di criticità a cui la polizia locale ha dato subito risposta. L’amministrazione di un complesso residenziale del quartiere ha segnalato al Comune di Perugia una situazione di degrado intorno al complesso residenziale stesso, con rifiuti abbandonati e diversi veicoli lasciati in sosta da lunghissimo tempo.

L’amministrazione comunale ha, di conseguenza, attivato la polizia locale che è intervenuta per rintracciare i proprietari dei mezzi abbandonati, anche in casi di irreperibilità anagrafica, e avviare le procedure previste per regolarizzare o rimuovere i mezzi. È stato inoltre accertato il caso di un veicolo privo di passaggio di proprietà, con conseguente attivazione delle pratiche per la perdita di possesso. Il controllo ha riguardato anche gli alloggi, con verifiche sulle residenze effettive e sui contratti di locazione. In un caso è emersa una residenza fittizia e in un altro una mancata richiesta di trasferimento. Un locatario è stato sanzionato per non aver comunicato alla questura la presenza di un ospite. Infine, sono emerse anomalie tributarie, per cui sono in corso accertamenti da parte degli uffici competenti.

"Sicurezza urbana significa anche controlli amministrativi e rispetto delle regole - ribadisce il consigliere comunale con delega alla sicurezza, Antonio Donato - Non lasceremo zone grigie, continueremo su questa strada senza sosta".