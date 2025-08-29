L’imprenditore nel mirino dei ladri: "Quattordici furti in diciotto mesi"

"Quattordici furti in diciotto mesi tra le mie attività e l’abitazione. Come record non c’è male". Maurizio Belli prova a prenderla con filosofia. Ma non c’è rassegnazione nell’imprenditore che ha avuto la visita dei ladri nel suo punto vendita di articoli per giardinaggio Olmo Garden. L’ennesima. Il colpo è avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 agosto. Intorno alle 1,30, come registrato dalle telecamere a circuito chiuso che hanno ripreso l’irruzione. Il ladro è entrato dopo aver forzato la porta d’ingresso, si è diretto immediatamente alla cassa.

"Ormai le lasciamo aperte – ha detto Belli, che è titolare anche delle aziende Olmo casa e Olmo edilizia – una decisione ponderata, per evitare di subire anche danni, oltre ai furti". Il ladro è rimasto basso per evitare l’allarme perimetrale, probabilmente sapeva cosa stesse facendo. Poi è arrivato alla casa, e ha portato via il contenuto, pochi spiccioli. Fuori probabilmente c’era un complice ad attenderlo con un’auto; la fuga è andata a buon fine. La mattina successiva, entrando nel negozio, i titolari si sono accorti dell’intrusione subita.

"Siamo andati a denunciare il furto ai carabinieri – ha detto ancora Belli – nella speranza che siano in grado di individuare i colpevoli. Le forze dell’ordine sono i nostri alleati per uscire da questa assurda situazione. Facevamo due conti sulla serie di furti che abbiamo subito in questo anno e mezzo. Siamo a quattordici. Quasi uno al mese se mettiamo insieme le attività e l’abitazione personale, che si trovano sempre a Scandicci. Non possiamo rassegnarci a questo stato delle cose però, per questo è importante il presidio del territorio". Il colpo a Olmo Garden arriva nei giorni immediatamente successivi a un’altra incursione dei ladri, con lo stesso modus operandi, stavolta nel ristorante adiacente il campo del Casellina.

Stesso quadrante territoriale, stessa dinamica anche in questo caso ripresa dalle telecamere a circuito chiuso dell’impianto. Il ladro che arriva in auto con un complice, si avvicina alla porta d’ingresso che viene forzata con un piede di porco, una volta all’interno a botta sicura verso la cassa. Nel caso del ristorante, trattandosi di un’apparecchiatura automatica dove il cliente inserisce il denaro e riceve il resto, il ladro ha strappato la presa di corrente ed è scappato. Una battaglia, quella contro furti e spaccate, che Scandicci si trova a combattere in tutti i quartieri. Dal centro storico dove vengono presi di mira bar e profumerie, fino alla zona industriale, dove nel mirino ci sono attività diverse, ma comunque redditizie. La richiesta di un maggiore presidio sul territorio, resta comunque alta da parte dei residenti.

Fabrizio Morviducci