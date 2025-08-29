Maghi del furto, due denunce e due arresti

FIRENZECompiono un furto di cosmetici in una farmacia ma non sfuggono agli agenti della Polizia Municipale che dalla perquisizione della loro casa scoprono una sorta di magazzino con merce per oltre 10mila euro. I protagonisti della vicenda sono due cittadini sudamericani.

Tutto inizia martedì mattina quando una pattuglia del Reparto Antidegrado, allertata da una serie di segnalazioni, sorprende in flagrante la coppia mentre sottrae cosmetici per circa 200 euro in una farmacia. Gli agenti hanno fermato l’uomo di 63 anni e la donna di 52 appena usciti dal negozio e i due hanno ammesso subito il furto. Nonostante i tentativi della coppia di sviare le indagini dando un indirizzo fasullo, la pattuglia ha effettuato la perquisizione della loro abitazione dove ha trovato merce varia per un valore di oltre 10mila euro. I due sono stati quindi identificati e da ulteriori accertamenti è emerso che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine.

Considerato che i due sono risultati senza attività lavorativa e che la quantità di prodotti rinvenuta nella loro casa era tale da ipotizzare che non fosse destinata all’uso personale, gli agenti hanno denunciato la coppia per il reato di ricettazione oltre che per quello di furto, entrambi in concorso.

I carabinieri, nei giorni scorsi, hanno arrestato un italiano di 39 anni che, dopo essere stato sopreso a rubare abbigliamento per 300 euro in un grande magazzino di via Panzani, ha aggredito il personale di vigilanza per darsi alla fuga, venendo quindi bloccato.

Un altro arresto dell’Arma è avvenuto in piazza Dalmazia, dove un peruviano di 38 anni aveva tentato di trafugare 500 euro di vestiti occultandoseli addosso e in una borsa schermata dopo aver divelto gli antitaccheggio.