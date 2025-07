Furto da 10mila euro in gioielleria, la polizia arresta due persone

Firenze, 19 luglio 2025 – Sono entrambi accusati di furto aggravato i due cittadini georgiani di 26 e 49 anni che secondo la polizia di Firenze avrebbero perpetrato un furto ai danni di una gioielleria in via della Vigna Nuova, sottraendo in due diverse occasioni nello stesso pomeriggio un bottino di circa 10mila euro in monili e gioielli.

I fatti risalgono al 25 gennaio scorso. I due, approfittando della distrazione della commessa, avrebbero messo in atto il furto: fu proprio lei, in un secondo momento, ad accorgersi dell’ammanco e a chiamare il 112.

Grazie all'indagine condotta dalla Squadra Mobile fiorentina, i due sono stati identificati in maniera certa. Nei giorni scorsi, il 26enne è stato rintracciato a Santa Croce sull’Arno e poi associato alla casa circondariale del luogo, mentre il 49enne, intercettato ad Empoli, è stato portato presso il carcere di Sollicciano.