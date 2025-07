L’agguato dopo il supermercato. Anziana rapinata nell’androne. Arrestati due minori del Cas

L’hanno seguita dal supermercato al portone di casa. E una volta dentro l’androne del palazzo, uno le ha strappato la collana d’oro e l’altro ha fatto da palo. È accaduto nel pomeriggio di lunedì. La vittima è un’anziana fiorentina di 86 anni. La rapina è stato messo a segno in via Tagliaferri, nel quartiere di Novoli. I due ragazzi, un tunisino di 16 anni e un egiziano di 17, entrambi già noti alle forze dell’ordine e ospiti nel centro di accoglienza (Cas) di via il Massaio, sono stati individuati in zona dagli agenti della sezione Falchi della quadra mobile di Firenze. I due, su disposizione della procura dei minori di Firenze, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di concorso in rapina aggravata.

A lanciare l’allarme al 112 Nue è stata la vittima, un’italiana di 86 anni. Secondo quanto ricostruito, i due giovani dopo aver notato l’anziana al supermercato di via di Novoli l’avrebbero seguita fino al portone di casa: mentre il 16enne sarebbe rimasto all’esterno a fare da palo, il 17enne si sarebbe introdotto nell’androne e avrebbe strappato la collana d’oro indossata dalla signora. La donna ha tentato di riprendersi il monile, senza successo. I due minorenni sono fuggiti, ma sono stati rintracciati dopo qualche ora dagli agenti che nel frattempo non avevano interrotto le ricerche in zona e avevano passato al vaglio le telecamere di sicurezza. Elemento chiave nell’indagine anche i vestiti indossati da i due minorenni, che li hanno resi riconoscibili.

I ragazzi sono stati perquisiti: all’interno della scarpa del 16enne è stato rinvenuto un gancio di chiusura in oro corrispondente a quello della collana rubata, e in un calzino 165 euro. Poi sono stati accompagnati nell’istituto penitenziario minorile.

Pie.Meca.