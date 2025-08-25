Portavoce Giani e futuro candidato

Prime scintille in vista del voto regionale con il Comitato promotore della Lista civica "È ora!" per Tomasi presidente che attacca Bernard Dika portavoce del governatore Giani, in rampa di lancio per una candidatura. "Da quanto leggiamo sulla stampa Dika sarà candidato per il Consiglio regionale con il Pd nel collegio di Pistoia. – si legge – Come si apprende ha spedito, a spese della Regione, un resoconto delle sue attività (169 pagine), corredato da sue foto e biglietti, e una bandiera della Regione Toscana. Tutto ciò è stato ricevuto da imprese e cittadini, principalmente del territorio pistoiese. Sembrerebbe una campagna istituzionale ritagliata però su quello che, sarà il suo collegio elettorale". "Pretendiamo chiarezza" incalza il Comitato che chiede "chiarezza sui costi dell’iniziativa che appare propagandistica e con quali soldi sia stata finanziata" perché "mai vorremmo pensare che Dika faccia campagna elettorale a spese dei cittadini".

Immediata la replica. "Trasformare un dovere di trasparenza in propaganda è l’ennesimo tentativo goffo della destra. Giovanisì esiste dal 2011 e ha offerto opportunità vere: nidi gratis, libri, borse di studio, lavoro a migliaia di giovani in tutta la Toscana – spiega Dika –. Il report non è un libro personale, ma un rendiconto pubblico per come sono stati spesi i soldi pubblici".

Per il segretario regionale dei dem Emiliano la "destra è a corto di idee" e "attacca Dika per colpire Giani e le politiche della Regione". "Non c’è nessuno scandalo, nessuna irregolarità o violazione. C’è solo il tentativo di colpire, per via traversa, l’azione della Regione, del suo presidente e delle politiche che in questi anni hanno investito sulle nuove generazioni".