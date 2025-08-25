Festa di compleanno da dimenticare: 14enne scippato all’uscita del locale, strappata la collanina d’oro

Torre del Lago, 25 agosto 2025 – Una serata che avrebbe dovuto essere un momento di festa e spensieratezza per un giovane di Torre del Lago si è trasformata, purtroppo, in un episodio da dimenticare. Sabato sera, il ragazzo, in compagnia di un gruppo di amici, aveva scelto di trascorrere alcune ore in un locale della marina per celebrare il suo 14esimo compleanno. L’atmosfera era allegra e tranquilla. Tuttavia, la spensieratezza si è infranta bruscamente al momento di lasciare il locale.

All’uscita, in maniera del tutto inaspettata, due giovani stranieri hanno avvicinato il festeggiato e, con un gesto rapido e aggressivo, gli hanno strappato una collanina dal collo.

Il ragazzo, ancora sotto shock, non ha avuto nemmeno il tempo di reagire: il gesto fulmineo dei due malviventi ha seminato panico non solo in lui, ma anche tra il gruppo di amici, tutti coetanei. Subito dopo il furto, i due responsabili si sono dati alla fuga, tentando di far perdere le proprie tracce nelle vie circostanti. L’episodio è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine, che sono giunte sul posto in pochissimo tempo.

Grazie alla tempestività e alla professionalità degli agenti, uno dei due aggressori, un minorenne di 17 anni , è stato rintracciato poco dopo e arrestato. Il giovane è stato messo a disposizione del tribunale dei minori e trasferito nel carcere minorile di Firenze, dove rimarrà in attesa delle decisioni delle autorità giudiziarie.

La notizia ha suscitato grande clamore tra i residenti e non solo. L’episodio ha infatti riacceso i riflettori sul tema della sicurezza nelle zone di Viareggio e Torre del Lago, località che, soprattutto durante i fine settimana estivi, si popolano di turisti, famiglie e giovanissimi in cerca di svago. La preoccupazione è crescente: rapine e scippi, spesso rivolti contro adolescenti o ragazzi poco più grandi, stanno diventando un fenomeno sempre più percepito e temuto. L’idea che atti di violenza possano colpire chiunque, persino un ragazzino impegnato a festeggiare il suo compleanno, alimenta un diffuso senso di insicurezza.