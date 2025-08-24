La Capannina festeggia 96 anni. Show di Calà in memoria di Guidi

Novantasei anni e non sentirli. Uno dei locali di intrattenimento più longevi del mondo ha festeggiato venerdì il suo compleanno e alla Capannina di Forte dei Marmi, inaugurata nell’estate 1929, è stata una grande serata. Nel nome e nel ricordo di Gherardo Guidi lo storico patron scomparso nell’ottobre dello scorso anno. Prima del taglio della torta Jerry Calà che è stata la star della serata ha voluto omaggiare l’amico e grande figura dello spettacolo che trent’anni fa ideò con lui il format della festa “Sapore di mare”, che ancora tanto successo sta ottenendo. E che è stata riproposta in una Capannina tirata a lucido e gremita da un pubblico arrivato da tutta Italia. Calà ha dedicato a Guidi, che per lui è stato quasi un padre, anche la canzone “Vorrei la pelle nera” di Nino Ferrer che tanto piaceva al patron. Accanto a Jerry Calà, tutto lo staff della Capannina, il re del pianobar Stefano Busà, il dj Charlie Dee e l’animatore Andrea Sera.

"Da Lassù Gherardo Guidi ci saluta - ha detto Jerry - e si augura che la sua Capannina centri il traguardo dei cento anni di vita, un compleanno che lui aveva tanto desiderio di festeggiare". Poi, a conclusione della cena, via alle danze in questo che è uno degli appuntamenti tradizionali del fine estate in Versilia.