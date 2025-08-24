Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
CronacaLa Capannina festeggia 96 anni. Show di Calà in memoria di Guidi
24 ago 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
La Capannina festeggia 96 anni. Show di Calà in memoria di Guidi

Novantasei anni e non sentirli. Uno dei locali di intrattenimento più longevi del mondo ha festeggiato venerdì il suo compleanno e alla Capannina di Forte dei Marmi, inaugurata nell'estate 1929, è stata una grande serata. Nel nome e nel ricordo di Gherardo Guidi lo storico patron scomparso nell'ottobre dello scorso anno. Prima del taglio della torta Jerry Calà che è stata la star della serata ha voluto omaggiare l'amico e grande figura dello spettacolo che trent'anni fa ideò con lui il format della festa "Sapore di mare", che ancora tanto successo sta ottenendo. E che è stata riproposta in una Capannina tirata a lucido e gremita da un pubblico arrivato da tutta Italia. Calà ha dedicato a Guidi, che per lui è stato quasi un padre, anche la canzone "Vorrei la pelle nera" di Nino Ferrer che tanto piaceva al patron. Accanto a Jerry Calà, tutto lo staff della Capannina, il re del pianobar Stefano Busà, il dj Charlie Dee e l'animatore Andrea Sera.

"Da Lassù Gherardo Guidi ci saluta - ha detto Jerry - e si augura che la sua Capannina centri il traguardo dei cento anni di vita, un compleanno che lui aveva tanto desiderio di festeggiare". Poi, a conclusione della cena, via alle danze in questo che è uno degli appuntamenti tradizionali del fine estate in Versilia.

© Riproduzione riservata

