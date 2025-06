La festa per il compleanno di Montecatini. Concerti, balli e divertimento nelle strade

Montecatini Terme (Pistoia), 30 giugno 2025 – Il Compleanno di Montecatini conquista ancora una volta il favore di cittadini e turisti. Centinaia di persone sono accorse ieri sera in piazza del Popolo e nei tratti confinanti di corso Matteotti e corso Roma per assistere alle esibizioni della cantante Silvia Mezzanotte, protagonista di un omaggio a Mina, e del dj Fargetta, uno degli storici personaggi di Radio DeeJay.

La manifestazione, confermata ormai da tre amministrazioni che si sono susseguite dalla sua nascita è una tradizione di Montecatini. L’appuntamento per festeggiare i 120 anni di Montecatini, condotto dal presentatore Alessandro Martini, si è aperto con un commosso ricordo di Claudio Chimenti, titolare del ristorante Corsaro Verde, per tanti anni presidente del Centro Commerciale Naturale e dirigente di Confesercenti. L’imprenditore, scomparso lo scorso febbraio in seguito a una lunga malattia, è stato uno dei promotori del Compleanno di Montecatini e, in ogni edizione, ha lavorato con passione alla realizzazione.

Il sindaco Claudio Del Rosso ha consegnato una targa alla famiglia per ricordare Chimenti, insieme a Michela Caruso, presidente di Unim-Confesercenti, e Giovanni Biondi, Assohotel-Confesercenti.

Silvia Mezzanotte, poliedrica voce tra le più apprezzate del panorama italiano, ha fatto venire i brividi al pubblico quando, accompagnata dall’Ensemble Le Muse, tutto composto da donne, ha aperto il suo omaggio a Mina, con “Vorrei che fosse amore”. Un’atmosfera di dolce nostalgia è calata tra il pubblico, immerso nei ricordi. Il linguaggio del cuore si è fatto ancora più diretto quando l’artista è passata a “Come tu mi vuoi”. L’Ensemble Le Muse, diretto dal maestro Andrea Albertini, è reduce da un tour di successo in Italia e in Europa dedicato alle musiche da Oscar di Ennio Morricone.

Al termine del concerto, è scoccata l’ora del Party’s 90 land con l’ospite d’eccezione Mario Get Far Fargetta, storico protagonista del Dj Time, il programma culto di Radio Deejay che ha spopolato a lungo, facendo record di ascolti. Con lo pseudonimo Get Far, Mario Fargetta ha prodotto e pubblicato brani fra i più suonati e ballati tra gli anni Novanta e Duemila, raggiungendo la vetta delle classifiche nazionali e internazionali. Il sindaco Claudio Del Rosso ha poi proceduto al taglio del dolce per festeggiare i 120 anni di Montecatini.

Era il 1905, quando la città acquisì la sua autonomia rispetto a Montecatini Alto, rafforzando la sua identità turistica e termale. È stato l’ex assessore Bruno Ialuna a inventare questo appuntamento, continuato poi dalle giunte successive.