Arcobaleno d’estate. Brindisi e sorrisi nella splendida cornice di Montecatini Alto

Un brindisi per celebrare l’inizio dell’estate, un momento sempre carico di nuove sfide e opportunità. Confcommercio Pistoia-Prato, rappresentata dal presidente Gianluca Spampani e dal direttore Tiziano Tempestini, lo ha organizzato in occasione di Arcobaleno d’Estate, l’iniziativa de La Nazione e della Regione, che promuove la Toscana diffusa in tutta la bellezza delle sue tradizioni. L’appuntamento si è svolto a Montecatini Alto, in piazza Giusti.

Per la speciale occasione, Confcommercio ha supportato, assieme al Comune, rappresentato dall’assessore ai lavori pubblici Luca Bini, e all’associazione ’LoveAlto’, l’evento ’AperOlivi - La Fettunta 2.0’, organizzato dal gruppo Fratres di Montecatini Alto insieme alla Pro Loco, con un risvolto solidale significativo com’è quello della sensibilizzazione alla donazione di sangue e plasma.

Nella chiesa del Carmine, infatti, è stato possibile visitare la mostra personale ’A show of drawnings’, dell’artista Emiliano Stefano Cavalli. La Torre dell’Orologio e rimasta aperta, mentre, al centro civico di via Lemmo di Balduccio, era aperta al pubblico la mostra Leonardo da Vinci a Montecatini Alto.

Tempestini è soddisfatto per la manifestazione. "Con questo evento – dice il direttore di Confcommercio Pistoia-Prato – esaltiamo alcune tra le migliori peculiarità del territorio, accogliendo al contempo l’arrivo dell’estate. Una stagione che porta con sé opportunità importanti per tutti i settori che rappresentiamo, e che rappresenta quindi una sfida da vincere. Montecatini Alto sarà più di una semplice cornice: è l’emblema di come, lavorando con visione e programmazione strategica, la nostra provincia possa catalizzare flussi notevoli e qualificati, rivelandosi attrattiva tanto per gli italiani che per i turisti stranieri".

Da. B.