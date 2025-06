Il gusto di Arcobaleno d’estate. A Montecatini Alto c’è ’Aperolivi’

Celebrare l’inizio dell’estate tra degustazioni di prodotti tipici toscani, passeggiate guidate tra storia e natura, e musica dal vivo. È l’evento pensato per la sera del 21 giugno a Montecatini Alto per ’Toscana Arcobaleno d’estate’, l’iniziativa di carattere regionale de La Nazione e della Regione che accoglie l’ingresso nella nuova stagione. Ad organizzarla è il Gruppo Fratres, con il supporto dell’Associazione ’LoveAlto’, di Confcommercio e del Comune di Montecatini. L’appuntamento si intitola ’Aperolivi – La Fett’unta 2.0’ e andrà in scena dalle 19.30 alle 23.30. Alla conferenza stampa di ieri erano presenti il sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso, il direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini, la capocronsta de La Nazione Pistoia-Montecatini Valentina Conte, il presidente di ’LoveAlto’ Maurizio Siciliano, Francesco Belloni presidente del Gruppo Fratres Montecatini Alto, e la Pro Loco di Montecatini Alto rappresentata da Paola Galassi.

Alle degustazioni saranno abbinate passeggiate guidate negli antichi sentieri che conduco al borgo e tutta la serata sarà accompagnata da musica dal vivo. Il momento finale sarà poi scandito da un brindisi collettivo in piazza alle 18, nel cuore pulsante della perla della Valdinievole. Più nello specifico, sarà possibile partecipare a due momenti dedicati al trekking: un percorso di 6 km (dalle 9.30 alle 13.30) tra boschi, panorami suggestivi e sentieri storici; un altro tracciato da 3,5 km (dalle 17:30 alle 20:00) intorno all’anello di Montecatini Alto. Nel frattempo, nella Chiesa del Carmine, sarà visitabile la mostra personale ’A show of drawnings’, dell’artista Emiliano Stefano Cavalli (dalle 15 alle 19, a ingresso libero).

"Si tratta di un’idea – dichiara il presidente del Gruppo Fratres, Francesco Belloni – che riparte dalla sagra della fettunta, con la volontà di rinnovarla. Per questo abbiamo pensato di tornare nel campo. Lì dove nascono le olive. L’iniziativa è arrivata alla terza edizione ed ha avuto fin da subito un buon successo. Per noi di Fratres è molto importante, perché ci consente di promuovere la nostra missione".

"Grazie a questo evento e a molte altre iniziative che abbiamo già in programma – osserva il presidente di LoveAlto, Maurizio Siciliano – Montecatini Alto intende affermarsi come la perla della Valdinievole, una di quelle eccellenze della Toscana di cui ricordarsi sempre".

"Un momento – è il commento del direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini – destinato a valorizzare il territorio, le imprese e i cittadini. Esalteremo prodotti tipici toscani, aprendoci alla nuova stagione con un evento all’insegna della convivialità".

"Montecatini Terme – è il commento del sindaco Del Rosso – è lieta di accogliere e sostenere l’edizione 2025 di Arcobaleno d’Estate, che rappresenta appuntamento atteso e partecipato della stagione estiva, con un calendario ricco di eventi e iniziative dal 20 al 24 giugno 2025 che valorizzano l’offerta culturale, turistica, paesaggistica ed enogastronomica dei nostri territori, oltre ad offrire nuove occasioni per presentare e far conoscere le tante ricchezze e tradizioni della Toscana. Montecatini Terme, città del benessere, del termalismo e dell’ospitalità, partecipa con entusiasmo alla tredicesima edizione dell’evento che cresce ogni anno e che vede la nostra città tra i protagonisti. Ringrazio tutti gli organizzatori, gli operatori culturali, i commercianti, le associazioni di categoria e di volontariato che hanno collaborato con entusiasmo alla realizzazione di questa edizione. Il loro impegno è fondamentale per rendere Montecatini una città sempre più viva, attrattiva e partecipata".