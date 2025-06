Arcobaleno d’estate, ci siamo. Festa ’Aperolivi’ a Montecatini Alto

Entra nel vivo oggi la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate che anche quest’anno mette al centro la Toscana diffusa, con i suoi borghi, angoli nascosti, musei, piazze e stabilimenti balneari. Il contenitore di eventi, che fino al 24 giugno animeranno la regione, è promosso dalla Regione insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria. Numerosi gli appuntamenti in tutta la regione per scoprire le bellezze toscane abbinando eventi con musica e degustazioni di prodotti tipici a visite guidate ed esperienze culturali. Un fitto calendario di spettacoli, percorsi tra storia, arte ed enogastronomia, escursioni a contatto con la natura, ma anche un invito a sperimentare ciò che della Toscana è meno scontato e meno frequentato, a partire dai tanti piccoli borghi in grado di offrire esperienze di cammini, scoperta e quiete. Ovviamente, in questo ricco calendario messo a punto per celebrare l’inizio dell’estate, non poteva mancare la nostra provincia.

Nel suo stile, tra degustazioni di prodotti tipici, passeggiate e musica dal vivo. Questi i tratti dell’evento pensato per questa sera a Montecatini Alto, nell’ambito di "Arcobaleno d’estate" appunto, organizzato dal Gruppo Fratres con il supporto dell’Associazione "LoveAlto", di Confcommercio e del Comune di Montecatini. L’appuntamento si intitola "Aperolivi – La Fett’unta 2.0" e andrà in scena dalle 19.30 alle 23.30. Alle degustazioni saranno abbinate passeggiate guidate negli antichi sentieri che conducono al borgo e tutta la serata sarà accompagnata da musica dal vivo.

Il momento finale sarà preceduto da un brindisi collettivo in piazza Giusti alle 18.30, alla Loggia del Parlascio, nel cuore pulsante della perla della Valdinievole. Sarà possibile partecipare a due momenti dedicati al trekking: un percorso di 6 km (dalle 9.30 alle 13.30) tra boschi, panorami suggestivi e sentieri storici; un altro tracciato da 3,5 km (dalle 17.30 alle 20) intorno all’anello di Montecatini Alto. Nella Chiesa del Carmine sarà visitabile la mostra "A show of drawnings", dell’artista Emiliano Cavalli (15-19), mentre la Pro Loco aprirà (sempre in orario 15-19) la torre dell’orologio e il Centro Civico, che ospita l’esposizione "Leonardo da Vinci a Montecatini Alto".