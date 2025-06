Un ponte di successo, Montecatini fa il pieno di turisti negli hotel

Montecatini Terme, 3 giugno 2025 – Il fine settimana lungo appena concluso lascia soddisfatti gli albergatori, anche se emerge qualche timore per le prenotazioni di luglio e agosto, non ancora ai livelli dello scorso anno. Il lunedì della Festa della Repubblica attaccato a un fine settimana pieno di sole ha portato numerose presenze nella strutture ricettive di Montecatini. Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, presenta un bilancio positivo. “È stato un fine settimana davvero interessante – spiega l’albergatore –, il mercato italiano ha scelto Montecatini per il fine settimana, mentre quello straniero è venuto a soggiornare nei nostri hotel perché rappresentano una soluzione utile per visitare la Toscana. La nostra posizione riesce a dare soddisfazione, anche se la media dei prezzi si è un po’ alzata, rispetto agli anni passati”.

Bartolini conferma che il mercato è in linea con l’andamento positivo dello scorso anno, ma non nasconde qualche preoccupazione per le prossime settimane. “Nel 2024 – conferma il presidente di Federalberghi-Apam – in questo periodo dell’anno, c’era senza dubbio un maggior movimento per le prenotazioni relative a luglio e agosto. Adesso attendiamo di assistere al concerto del maggio musicale diretto da Zubin Meta. Da parte nostra, crediamo che possa rappresentare un passo concreto per la riqualificazione dell’immagine cittadina attraverso la musica. Certo, arriviamo sotto data e non sarà possibile organizzare una promozione in grado di portare a Montecatini tutte le persone che avrebbero potuto venire a vedere questo importante appuntamento. Siamo convinti che sarà possibile proseguire con una progettualità più ampia per iniziative così meritevoli. Gli albergatori contribuiranno a fare conoscere questo concerto nel miglior modo possibile”.

Anche Giovanni Biondi, presidente di Asshotel-Confesercenti, è soddisfatto per le presenze registrate in questo fine settimana lungo nelle strutture ricettive di Montecatini. “La situazione è buona – conferma – senza dubbio la gente è venuta in questi giorni. Iniziamo a vedere gruppi che, invece di fermarsi solo una notte o due, rimangono una settimana intera e, oltre ad andare a vedere le città d’arte, restano anche qualche pomeriggio in città per visitarla”.