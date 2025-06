Trovata morta Denisa, la donna scomparsa a Prato: un arresto

Firenze, 4 giugno 2025 – Il corpo di Denisa Maria Adas è stato trovato a Montecatini a ridosso di un casolare abbandonato. La ragazza, 30 anni, era scomparsa da Prato la notte tra il 15 e il 16 maggio. Da allora, nessuna traccia della escort che da Roma, dove viveva, si era spostata a Prato per incontrare alcuni clienti. Denisa abitava nel quartiere romano di Torpignattara insieme alla mamma e lavorava come escort di alto profilo. Aveva un account a pagamento su un sito di incontri dove si faceva chiamare «Alexandra.

Al centro delle indagini coordinate dal procuratore Luca Tescaroli, fino a ora, erano finiti la madre della 30enne, Maria Cristina Paun, per false informazioni rese al pubblico ministero, e un avvocato calabrese di 45 anni accusato di sequestro di persona. L'attenzione su di loro era nata dopo la testimonianza spontanea davanti al Pm, ritenuta attendibile. di un'amica di Denisa che aveva raccontato agli inquirenti una confidenza della madre della 30enne secondo cui la figlia sarebbe stata rapita da un gruppo di romeni che l’avrebbero picchiata e seviziata fino a toglirle i denti. La testimone ha aggiunto che potrebbe essere stato un avvocato amico della mamma di Denisa, che avrebbe fatto da intermediario fra la mamma e la banda di romeni, a ordinare il rapimento perché invaghito della 30enne. La madre, Maria Cristina Paun ha taciuto di fronte agli investigatori questa versione dei fatti e così è stata indagata per false comunicazioni ai pm. A ruota è finito nel registro degli indagati con l’ipotesi di sequestro di persona anche il legale di Milano, originario di Reggio Calabria, Marco Crocitta, amico di Maria Cristina Puan, a cui è stato notificato un avviso di garanzia in concorso con altri". Un passaggio tecnico che ha consentito alla procura di svolgere le perizie specifiche - dna e impronte digitali - sulle tracce e le impronte trovate nella camera del residence Ferrucci a Prato dove Denisa aveva preso alloggio Il giallo dei due uomini

Nell’ultima conversazione avuta con Ia mamma, poche ora prima della scomparsa, Denisa avrebbe detto di aver visto due uomini che l’avevano osservata e seguita fino all’ingresso del residence di via Ferrucci. Lo ha detto la mamma della ragazza, Maria Cristina Paun. Marianna De Simone, l’avvocato che assiste la donna, spiega che "la madre ha rappresentato che la figlia aveva espresso appunto la sua preoccupazione legata alla presenza di questi due uomini. Ha detto che avevano attorno ai 40 anni". Un altro elemento in una storia molto complicata, con una ragazza di cui non si hanno notizie ormai da due settimane. La sera della scomparsa la trentenne romena aveva mandato anche un messaggio ad alcune colleghe escort per segnalare la presenza di un cliente molesto. L'uomo in questione è stato successivamente rintracciato e ha fornito un alibi. Intorno alle 23.30, Maria Denisa avrebbe avuto l'ultimo contatto telefonico con la madre. Da allora, il silenzio. Dnisa è scomparsa il 15 maggio, quando si è fatta viva per l'ultima volta. Il giorno dopo, insospettite dall'assenza di risposte, le amiche hanno iniziato a cercarla. Una di loro ha lanciato un appello anonimo su una piattaforma di messaggistica, parlando di una "situazione gravissima". In un bar della zona di via Ferrucci, vicino al residence dove Maria Denisa incontrava i clienti, una dipendente avrebbe riferito di aver sentito la trentenne parlare al telefono in romeno, con tono agitato, e di aver colto una frase agghiacciante: "Se vado da lui o mi vede, mi ammazza".