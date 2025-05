“Denisa rapita e seviziata, le hanno rotto i denti". Indagata la mamma della ragazza scomparsa

Prato, 22 maggio 2025 – Sequestrata da un gruppo di rumeni nella notte tra il 15 e il 16 maggio. E’ l’ipotesi su cui sta lavorando al procura di Prato diretta da Luca Tescaroli.

"È stata rapita e seviziata, le hanno rotto i denti. Lo ha ordinato un avvocato italiano, non accetta il rifiuto". È la testimonianza scioccante raccolta dalla Procura di Prato. A riferire le drammatiche parole sarebbe stata un'amica della vittima, ascoltata dagli inquirenti. La fonte, considerata attendibile, ha raccontato di essere stata informata direttamente dalla madre di Maria Denisa, Maria Cristina Paun, 49 anni, ora formalmente indagata per false informazioni al pubblico ministero, come ha reso noto tramite un comunicato il procuratore Luca Tescaroli che coordina le indagini dei carabinieri.

Secondo la testimone, la mamma avrebbe nascosto deliberatamente alcuni dettagli cruciali, forse nel tentativo di mediare privatamente con l'uomo indicato come presunto responsabile del sequestro. Al centro delle attenzioni investigative è finito un professionista italiano, presumibilmente un avvocato, descritto come un ex cliente ossessionato dalla ragazza romena.

L'uomo, secondo la ricostruzione, avrebbe avuto contatti con la madre di Maria Denisa attraverso un numero alternativo, dettaglio che ha spinto i carabinieri a eseguire una perquisizione nell'abitazione della donna a Roma, nel quartiere Torpignattara, con l'obiettivo di sequestrare il cellulare utilizzato per le comunicazioni.

Della donna si sono perse le tracce una settimana fa, dopo aver soggiornato in un residence in via Ferrucci a Prato. Doveva poi spostarsi a Bologna, ma di lei non si è più saputo nulla dalla sera del 15 maggio.

Si apre dunque un nuovo e inaspettato scenario nelle indagini sulla scomparsa di Denisa. La madre risulta ora indagata per false informazioni al pubblico ministero, dopo essere stata ascoltata insieme a due amiche della figlia nella giornata di mercoledì 21 maggio.

La mamma di Denisa ieri durante la trasmissione Rai «La vita in diretta»

I sospetti degli inquirenti nascono proprio da alcune confidenze fatte dalla donna nei giorni precedenti, secondo le quali Maria Denisa sarebbe stata rapita da un gruppo di connazionali romeni

La pista investigativa principale non è più l'omicidio: prende sempre più corpo l'ipotesi di un sequestro a scopo di sfruttamento sessuale.