Era tra i rovi: morte di Denisa, così le indagini hanno portato al ritrovamento

Montecatini, 4 giugno 2025 – Il corpo era vicino a un casolare, nascosto tra i rovi, non lontano da una mulattiera. Così è stata ritrovata Denisa Maria Adas, 30 anni, la donna scomparsa nei giorni scorsi a Prato e come inghiottita nel nulla. Un lungo e delicato lavoro di indagine coordinato dalla procura che ha portato poi a un tragico epilogo.

La trentenne era senza vita nelle campagne intorno a Montecatini. Lo scrive la stessa procura di Prato in una nota. Le indagini sono state svolte dai carabinieri. E c’è un fermo: si tratta di un uomo di 32 anni di nazionalità rumena e residente a Monsummano Terme.

Sarebbe, secondo le accuse, coinvolto nella morte della donna. Ma come si è arrivati al ritrovamento? In questi giorni il lavoro dei carabinieri è stato certosino. Sonostati incrociate le immagini di diverse telecamere oltre ai tabulati telefonici.

E’ stata monitorata la vettura usata dal 32enne per i suoi spostamenti, una Golf. Adesso scatterà l’autopsia sul corpo della trentenne per stabilire esattamente cosa è accaduto e quali sono state le cause della morte. Intanto, la persona fermata viene sottoposta a un lungo interrogatorio per stabilire le responsabilità.

Maria Cristina Paun è la mamma di Denisa. E’ indagata

Resta il dolore per la morte di una donna che era scomparsa misteriosamente, come inghiottita dal nulla, nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Venti giorni di ansia e ricerche. Erano state le amiche le prime a insospettirsi non sentendo la trentenne al telefono. Accompagnatrice per uomini, era conosciuta con il nome di Alexandra.

Diverse le piste seguite in questo periodo. Si era parlato anche di un avvocato, che avrebbe avuto un ruolo nella sparizione. Un professionista entrato nel caso perché una testimone, un’amica di Denisa, avrebbe riferito alla Procura che la ragazza sarebbe stata sequestrata e malmenata da connazionali e di aver appreso la notizia direttamente dalla madre della 30enne. E’ emerso appunto che un avvocato, forse un ex cliente di Denisa, si potesse essere offerto come mediatore con i rapitori. La madre di Denisa è stata indagata, nelle prime fasi della sparizione, per false informazioni al pubblico ministero.