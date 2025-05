“Penso sia morta”. Denisa, parla l’avvocato indagato: “Mai incontrata, io non c’entro”

Prato, 29 maggio 2025 – “Non credo al rapimento, se fosse stata rapita per scopi estorsivi sarebbe presto emerso. Se dovessi esprimere un’opinione personale direi che è difficile che sia ancora viva dopo tutto questo tempo”. Sono le parole dell’avvocato calabrese Marco Crocitta, 44 anni di Reggio Calabria, al Messaggero. Il legale è indagato dalla procura di Prato per sequestro di persona in merito alla scomparsa di Denisa Maria Adas, la escort 30enne romana scomparsa nel nulla dal residence Ferrucci a Prato la notte fra il 15 e il 16 maggio.

L’avvocato Crocitta parla di “un grosso equivoco” e nega di aver ricevuto avvisi di garanzia per la vicenda. Maria Cristina Paun, madre di Denisa, nei giorni scorsi era stata indagata per false dichiarazioni ai pm. Avrebbe infatti omesso di dire agli inquirenti che un avvocato si era proposto di aiutarla per risolvere il caso del sequestro. “Io non mi sono mai offerto di mediare – dichiara l’avvocato al Messaggero – c’è uno sbaglio”.

Il legale aggiunge di non aver mai incontrato Denisa: “Non la conosco” e sottolinea di non essere mai stato a Prato. Non nega, tuttavia, di aver parlato con la madre: “Siamo amici. Avevo seguito il compagno della signora Cristina per un caso, è così che siamo rimasti in contatto. Lei mi ha raccontato meglio di quel che era successo e io ho solo cercato di capire e starle vicino”.

Al professionista è stato notificato in particolare un avviso di garanzia in “concorso con altri”. Un passaggio tecnico che consente alla procura di svolgere le perizie specifiche - dna e impronte digitali - sulle tracce e le impronte trovate nella camera del residence dove aveva preso alloggio la 30enne e nell’auto della donna, abbandonata a Prato con dentro i documenti. Denisa girava tutta Italia per intrattenere i clienti che di volta in volta la contattavano tramite alcuni siti di incontri. Da Prato sarebbe dovuta ripartire per Bologna, per fare poi rientro a Roma dove vive con la mamma.