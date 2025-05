Denisa scomparsa da Prato, indagato un avvocato per sequestro

Prato, 28 maggio 2025 – C’è un indagato per la scomparsa di Maria Denisa Adas, escort 30enne romena sparita nel nulla da Prato nella notte tra il 15 e il 16 maggio. Si tratta del misterioso avvocato 44enne del sud Italia che sarebbe coinvolto nel presunto rapimento della ragazza. Il professionista è stato raggiunto da un avviso di garanzia. E’ stata un’amica di Denisa, durante la sua testimonianza spontanea in Procura a Prato, guidata da Luca Tescaroli, a far emergere la figura di questo legale del sud che sarebbe in contatto con la madre di Denisa (indagata anche lei per falsa testimonianza).

La giovane ha rivelato uno scenario agghiacciante, secondo il suo racconto “ Denisa è stata rapita e seviziata, le avrebbero anche rotto i denti”.

Denisa Maria Adas, la ragazza di 30 anni scomparsa a Prato

E il sequestro sarebbe stato orchestrato dall’avvocato 44enneLo ha ordinato un avvocato italiano, non accetta il rifiuto". La giovane testimone, considerata sin da subito una fonte attendibile, ha raccontato di essere stata informata del sequestro direttamente dalla madre di Denisa, Maria Cristina Paun, 49 anni, ora, appunto, formalmente indagata per false informazioni al pubblico ministero.

Denisa Maria Adas, la 30enne romena scomparsa lo scorso 16 maggio a Prato

Secondo la testimone, la mamma avrebbe nascosto alcuni dettagli cruciali, proprio quelli del sequestro, forse nel tentativo di mediare privatamente con il legale. Quest’ultimo infatti avrebbe – sempre secondo il racconto dell’amica testimone –contattato la mamma di Denisa dicendole che “la figlia è viva, ma che è trattenuta da un gruppo di romeni coinvolti in un giro di prostituzione a Roma”. In cambio della liberazione della giovane l’avvocato avrebbe proposto assistenza legale gratuita ai sequestratori.

Un racconto che non ha convinto per niente la giovane amica di Denisa che non ha mai creduto all’esistenza di banda di romeni sequestratori, piuttosto la testimone sostiene che sia stato lo stesso avvocato a organizzare la sparizione della giovane escort perché ossessionato da lei che lo aveva respinto.

La mamma di Denisa ieri durante la trasmissione Rai «La vita in diretta»

Denisa, viveva a Roma in casa con la mamma, era arrivata a Prato per incontrare alcuni clienti al residence di via Ferrucci. Si sarebbe poi dovuta spostare a Bologna, ma dalla sera del 15 maggio della ragazza non si saputo più nulla. Sparita dalla città senza lasciare traccia.