Denisa, i suoi telefoni accesi nella notte della scomparsa

Prato, 26 maggio 2025 – Novità nell’indagine per la scomparsa di Maria Denisa Adas: nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi, quella in cui si sono perse le sue tracce, i suoi telefoni sono stati riaccesi per alcuni minuti e c'è stato uno scambio di traffico di dati sulla rete con almeno altri due dispositivi. È quanto emerge dagli ultimi accertamenti e verifiche condotti dai carabinieri e dalla Procura sulla scomparsa della trentenne romena residente a Roma e sparita dieci giorni fa da Prato dove era arrivata proprio il 15 maggio per il suo lavoro di escort.

Su quali siano le celle telefoniche agganciate dai telefoni della donna, gli inquirenti mantengono riserbo. Da quanto ipotizzato, la donna, che a Prato aveva affittato una stanza in un residence per una serie di appuntamenti, sarebbe stata rapita nel corso di quella notte. Non si sa dunque se a riaccendere i telefoni per alcuni minuti, subito dopo la scomparsa, sia stata direttamente la donna o i suoi sequestratori. Agli investigatori, che indagano per sequestro di persona, pare più probabile la seconda ipotesi. Le piste seguite dalla Procura sono molteplici: è ancora in campo la possibilità che a rapirla sia stato un gruppo di connazionali che rivendica la prerogativa che la donna lavori per loro conto, così come l'ipotesi che a sequestrarla sia stato un vecchio cliente che non accettava il rifiuto di Maria Denisa. E ancora: non è chiaro il ruolo di un avvocato che si sarebbe proposto di aiutare la madre della donna scomparsa, la quale non aveva fatto parola di questo tentativo con magistrati ed è per questo indagata per false dichiarazioni.