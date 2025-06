Classifica dei migliori licei di Firenze: quale scegliere dopo le medie

Firenze, 4 giugno 2025 – Finisce la scuola e può esser utile ricordare quali sono i migliori licei in base allo studio condotto annualmente dalla Fondazione Agnelli (www.eduscopio.it). Come scientifici, a Firenze si conferma in testa il Machiavelli (scientifico internazionale), seguito dal Castelnuovo, che supera il Da Vinci, che scende di una posizione rispetto ad un anno fa. Le migliori scuole che preparano per il mondo del lavoro sono invece il Galilei per i tecnici economici, il Meucci per i tecnici tecnologici, il Saffi per quanto riguarda gli alberghieri. Tra i professionali industria e artigianato la palma va al Da Vinci, che si conferma primo. Ma se guardiamo solo al tasso di occupazione degli ex diplomati, anche stavolta su tutti vince il Meucci, che si conferma la miglior scelta per chi, dopo il diploma, vuole subito cercare lavoro.