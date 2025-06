Gli atenei toscani tra le migliori università del mondo. Quali sono, la classifica

Firenze, 2 giugno 2025 - Ci sono anche gli atenei toscani nella classifica Global 2000 Ranking del Center for World University Ranking, la lista delle migliori 2000 università del mondo secondo il centro di ricerca statunitense. Il quadro tracciato dal CWUR è stato stilato sulla base di oltre 74 milioni di dati su più di 21.000 università a livello mondiale e assegna un peso determinante alla produzione scientifica (40% dell’indice totale).

"L’Italia è ben rappresentata per numero di atenei in classifica - spiega il presidente del CWUR, Nadim Mahassen - ma il declino nella qualità della ricerca e il limitato supporto pubblico stanno penalizzando pesantemente le università. Mentre altri paesi investono in modo aggressivo in istruzione e innovazione, l’Italia rischia di restare ai margini”.

Vediamo dunque come si collocano le università toscane a livello italiano e mondiale