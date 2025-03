Università di Firenze, il primato in Geologia e Geofisica: la classifica nazionale e mondiale

Firenze, 12 marzo 2025 – Ateneo fiorentino prima università italiana e fra le prime 150 al mondo in Geologia e Geofisica e fra i top 100 mondiali in Agraria e Storia Classica e Antica. Lo certifica l’edizione 2025 di QS World University Rankings by Subject, una graduatoria pubblicata ogni anno dal 2011, che si basa sulla reputazione accademica, sulla reputazione sul mercato del lavoro e sull'impatto della ricerca. In questa rilevazione sono entrate nella classifica 1747 università (su oltre 5000 analizzate), rispetto alle 1559 dello scorso anno. Le discipline esaminate sono 55, suddivise in cinque ambiti principali: Arts & Humanities, Engineering and Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences e Social Sciences & Management.

Uno studente fuori dall'università di Firenze (Foto di repertorio)

Unifi in Italia

Tra gli atenei italiani, Unifi sale in classifica in 20 discipline e si piazza al primo posto in Geofisica e Geologia (a pari merito in entrambi i casi con Bologna e Padova). È terza in Infermieristica e Chimica, quarta in Geografia e Scienze della Terra e del Mare. Quinto posto per Architettura, Farmacia & Farmacologia e Sociologia.

E nel mondo

A livello internazionale, Unifi ottiene le migliori prestazioni in Arts & Humanities, dove si piazza 222esima (migliorando di oltre 20 posizioni rispetto allo scorso anno), in Natural Sciences (243esima posizione) e in Life Sciences and Medicine (256esimo posto contro il 269esimo della passata edizione). Guardando alle singole discipline, l’Ateneo ha registrato miglioramenti, risultando tra i top 100 al mondo in Agraria e Storia Classica e Antica. Unifi si attesta tra i migliori 150 atenei in Infermieristica, Farmacia & Farmacologia, Geofisica e Geologia. Inoltre, si posiziona nelle prime 200 università mondiali (classe 150-200) anche in Architettura, Geografia, Scienze della Terra e del Mare, Sociologia e Storia. Infine, è migliorata in Ingegneria Meccanica e Aeronautica, in Economia ed Econometria e in Giurisprudenza.