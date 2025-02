A 20 anni si laurea alla Normale di Pisa, è tra le più giovani in Italia

Pisa, 21 febbraio 2025 - Camilla Spezza, 20 anni, allieva della Scuola Normale Superiore di Pisa, è la più giovane laureata in Italia.

Aquilana, ha conseguito il 18 febbraio la laurea in filosofia con la votazione di 110 con lode con una tesi su “Thaumazein, thinking, pluralità. Filosofia e politica nella riflessione di Hannah Arendt”. Spezza risulta, al momento, l’unica, tra i laureati più giovani, ad aver frequentato l’intero ciclo di istruzione scolastica obbligatoria in Italia, con liceo quinquennale, e ad aver conseguito il titolo di laurea triennale frequentando, congiuntamente all’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore, accessibile esclusivamente a seguito di una rigida selezione pubblica nazionale e nota per essere una delle più prestigiose università al mondo.

Camilla, che si è diplomata al Liceo Classico “D. Cotugno” dell’Aquila, è vincitrice del Premio Asimov Giovani per l’editoria scientifica divulgativa (2020) e, con la squadra della Normale, ha vinto, nel 2023, il Torneo di dibattito RIASISSU (Rete italiana degli allievi delle Scuole e degli Istituti superiori universitari). Ha al suo attivo due pubblicazioni su Treccani ed è tutor d’aula del Corso di formazione internazionale di PUBLICA, Scuola Anci per Giovani Amministratori.