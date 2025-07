Torneo di Calciobalilla del litorale pisano: vince la solidarietà

Tirrenia, 30 giugno 2025 – Solidarietà e un sano spirito di competizione sono stati compagni di squadra nella seconda edizione del Torneo di Calciobalilla organizzato dal Sindacato italiano balneare Confcommercio Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa presso il Tirrenia Doc Caffè. Nel torneo in memoria di Massimo Bernini e Paolo Mancini a vincere è stata la beneficenza, con il ricavato delle iscrizioni interamente devoluto in favore di Stella Maris, Croce Azzurra e Amico Cuore Odv, “Una bellissima iniziativa che ha visto tanto entusiasmo e partecipazione, è un onore aver ricordato in questo modo due persone molto conosciute e apprezzate in tutto il Litorale pisano” afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani, che può fregiarsi anche del titolo di vincitore del torneo in coppia con Riccardo Liut. “Ma ciò che più conta è lo spirito di solidarietà che per il secondo anno ci ha spinto ad organizzare questo torneo”. Nel corso della serata, condotta da Alessio Giovarruscio, sono stati raccolti complessivamente 750 euro, che saranno interamente devoluti alla Fondazione Stella Maris, alla Croce Azzurra Litorale Pisano e all'associazione Amico Cuore Odv che vuole sensibilizzare sull'importanza della prevenzione delle malattie cardiache. “Tre realtà importantissime per il nostro Litorale: un risultato possibile grazie alle tante iscrizioni, tra cui quelle del consigliere regionale Diego Petrucci, dell'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pisa Giovanna Bonanno, della consigliera comunale Virginia Mancini, del presidente della Fondazione Stella Maris avvocato Giuliano Maffei, di importanti medici cardiochirurghi dome il dottor Marco Zanobini e il professor Andrea Colli, che ringraziamo insieme a tutti coloro che hanno partecipato”. “Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato straordinario, oltre all'azienda Lupi Games per aver fornito i calciobalilla” le parole del presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni “è incredibile come il biliardino riesca ad unire socialità e aggregazione, questa volta a scopo benefico nel ricordo di due amici e imprenditori indimenticabili come Massimo Bernini e Paolo Mancini”.