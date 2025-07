I 30 anni del Master Geca della Sant'Anna, il più longevo d'Italia sulla sostenibilità

Pisa, 1 luglio 2025 - Venerdì 4 luglio alle 9.30, nell’Aula Magna della Scuola Superiore Sant’Anna, si celebra un traguardo importante per la formazione avanzata nel campo della sostenibilità: il Master di II livello GECA – Gestione e Controllo dell’Ambiente, diretto dal prof. Marco Frey, compie 30 anni di attività. Per l’occasione si terrà il convegno “30 in sostenibilità”, una giornata di riflessione e confronto per valutare l’efficacia delle politiche pubbliche, l’evoluzione nelle strategie aziendali e le più recenti innovazioni nell’ambito del management della sostenibilità, insieme a chi ha contribuito al successo e alla reputazione del Master. Fondato nel 1995, il Master GECA è il percorso formativo post-laurea più longevo in Italia nel campo della sostenibilità ambientale. Il programma ha saputo evolversi nel tempo per rispondere alle sfide emergenti, integrando tematiche cruciali come l’economia circolare, la transizione energetica, la decarbonizzazione, la biodiversità, la misurazione degli impatti socio-ambientali e le relative implicazioni geopolitiche, economiche, sociali e ambientali, in coerenza con i principi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Grazie a un’impostazione interdisciplinare e a un’offerta didattica in costante aggiornamento, il Master GECA ha formato centinaia di manager della sostenibilità, capaci di affiancare imprese, istituzioni ed enti nella definizione di strategie per una gestione circolare ed efficiente delle risorse naturali, con competenze specifiche in materia di rifiuti, energia, acqua e capitale naturale. Il programma del convegno Il convegno sarà anche l’occasione per ritrovare e ascoltare ex allievi, docenti, esperti del settore, rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e aziendale, in un dialogo sul valore della formazione ambientale, sull’impatto generato e sulle sfide che ci attendono nei prossimi anni. La prima sessione del convegno, in programma alle ore 9,30, affronta il tema de ‘L’evoluzione delle politiche ambientali’ (introduce e coordina Fabio Iraldo, Pro-Rettore alla Valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e all'impatto sociale). A seguire la sessione ‘Le imprese e la transizione ecologica’ con introduzione e coordinamento ad opera di Marco Frey, direttore del Master GECA e coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima. Terza sessione dedicata alle ‘Competenze e Professioni green’ (introduce e coordina Paolo Ghezzi, Coordinatore del Master GECA). Infine, è in programma una tavola rotonda su ‘Tematiche emergenti’ come Intelligenza artificiale e digitalizzazione, Sostenibilità e sport, e Biodiversità, coordinata da Tiberio Daddi e Francesco Testa, professori di Economia e Gestione delle Imprese presso la Scuola Sant’Anna. Il programma completo e la modalità con cui iscriversi al convegno sono disponibili al seguente link: https://www.santannapisa.it/it/evento/anniversario-master-geca-30-sostenibilita