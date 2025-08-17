"L’arte del racconto" cala il big. Massini atteso al "Parterre"

"L’arte del Racconto" è il titolo con cui Stefano Massini arriva al Parterre di San Giuliano Terme per il gran finale di “Animali Narranti”, la rassegna di narrazione organizzata da Acquario della Memoria. Secondo gli organizzatori grazie al sostegno del Comune di San Giuliano Terme, l’appuntamento di venerdì 5 settembre alle 21 e rientra nel Settembre San Giulianese.

I biglietti (prenotazione gratuita) sono andati tutti esauriti nel giro di una mattinata. "L’associazione – scrive dunque il Comune di San Giuliano – invita comunque chi fosse interessato a monitorare il sito www.spaziomumu.com, soprattutto nei giorni immediatamente precedenti all’evento: eventuali disdette permetteranno di mettere nuovamente a disposizione alcuni posti".

Unico italiano a vincere il Tony Award, Massini indaga come e perché nasce l’esigenza di raccontare. Con esempi ironici e spiazzanti porta il pubblico nella fucina delle storie, domandandosi che cosa spinge l’uomo a narrare, dove nasce questa necessità e come si trasforma in teatro, pagina e televisione. L’evento, inserito nel cartellone cittadino, è presentato come il momento conclusivo di un percorso che unisce divulgazione, spettacolo e riflessione sulle forme del racconto, con l’obiettivo di avvicinare platee diverse a una pratica antica e attualissima: mettere in fila le parole per capire il mondo.

La serata chiude una serie di appuntamenti che hanno raccolto un pubblico, con spettacoli per tutti firmati – tra gli altri – da TeatroViola, VivaVoce, Ascanio Celestini e Marco Paolini. Epicentro è lo spazio Mùmù, con la mostra di Cristina Gardumi visitabile fino al 14 settembre, con finissage e festa finale.