E-Team Squadra Corse, sesto posto in Portogallo. Ora la sfida di Hockenheim

Pisa, sabato 16 agosto 2025 - Si è chiusa con un sesto posto nella classifica generale l’avventura dell’E-Team Squadra Corse al Formula Student Portugal, tappa del campionato universitario che mette a confronto i migliori progetti di monoposto da corsa sviluppati dagli studenti. Il bilancio della trasferta a Castelo Branco è positivo: le prove statiche hanno premiato l’accurata preparazione tecnica e il lavoro di squadra portato avanti nei mesi scorsi, mentre le prove dinamiche non hanno regalato i risultati sperati. Da queste ultime, però, la squadra è tornata con indicazioni preziose per migliorare ulteriormente le prestazioni della monoposto. Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima sfida. Da lunedì 18 a domenica 24 agosto i ragazzi saranno infatti impegnati nella Formula Student Germany, sul leggendario circuito di Hockenheim. Una competizione tra le più prestigiose del campionato, che prevede la valutazione da parte di giudici esperti attraverso tre prove statiche e quattro dinamiche, per un punteggio massimo di mille punti. In queste settimane l’E-Team ha lavorato a ritmo serrato per trasformare le criticità emerse in Portogallo in punti di forza. La monoposto ET-17 è pronta a scendere in pista, sostenuta da entusiasmo, determinazione e passione.