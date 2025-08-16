La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Divieti balneazioneIncidente Empoli Cubo nero FirenzeFeste in spiaggiaAuto lusso VersiliaGatto Boris
Acquista il giornale
CronacaE-Team Squadra Corse, sesto posto in Portogallo. Ora la sfida di Hockenheim
16 ago 2025
GIULIA DE IESO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. E-Team Squadra Corse, sesto posto in Portogallo. Ora la sfida di Hockenheim

E-Team Squadra Corse, sesto posto in Portogallo. Ora la sfida di Hockenheim

Dopo il sesto posto a Castelo Branco, adesso si pensa già alla Germania

La squadra in Portogallo

La squadra in Portogallo

Pisa, sabato 16 agosto 2025 - Si è chiusa con un sesto posto nella classifica generale l’avventura dell’E-Team Squadra Corse al Formula Student Portugal, tappa del campionato universitario che mette a confronto i migliori progetti di monoposto da corsa sviluppati dagli studenti. Il bilancio della trasferta a Castelo Branco è positivo: le prove statiche hanno premiato l’accurata preparazione tecnica e il lavoro di squadra portato avanti nei mesi scorsi, mentre le prove dinamiche non hanno regalato i risultati sperati. Da queste ultime, però, la squadra è tornata con indicazioni preziose per migliorare ulteriormente le prestazioni della monoposto. Ora l’attenzione è già rivolta alla prossima sfida. Da lunedì 18 a domenica 24 agosto i ragazzi saranno infatti impegnati nella Formula Student Germany, sul leggendario circuito di Hockenheim. Una competizione tra le più prestigiose del campionato, che prevede la valutazione da parte di giudici esperti attraverso tre prove statiche e quattro dinamiche, per un punteggio massimo di mille punti. In queste settimane l’E-Team ha lavorato a ritmo serrato per trasformare le criticità emerse in Portogallo in punti di forza. La monoposto ET-17 è pronta a scendere in pista, sostenuta da entusiasmo, determinazione e passione.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata