Sociale, pubblicato il bando per richiedere la “Carta Spesa 2025”: come richiederlo

Pisa, 1 luglio 2025 - È stato pubblicato il bando per richiedere la “Carta Spesa 2025”, l’agevolazione promossa dal Comune di Pisa per il terzo anno consecutivo, con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari della “Carta acquisti solidale” introdotta dal Governo e rivolta ai nuclei familiari composti da almeno tre persone e con un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Sulla misura l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 170mila euro. I beneficiari potranno utilizzare l’agevolazione per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, con l’esclusione di qualsiasi bevanda alcolica, presso gli esercizi commerciali e farmacie aderenti ad una apposita convenzione stipulata con il Comune.

REQUISITI. Possono beneficiare del contributo, destinato ai nuclei familiari composti da una o due persone, i cittadini residenti nel Comune di Pisa in possesso della cittadinanza italiana, di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure, se provenienti da Paesi extra-UE, di un permesso di soggiorno valido ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030/2002. In quest’ultimo caso, il permesso deve essere rilasciato per motivi lavorativi – secondo quanto previsto dalla normativa nazionale o europea – o per altri motivi che comunque consentano lo svolgimento di un’attività lavorativa. È inoltre richiesto il possesso di un’attestazione ISEE ordinaria in corso di validità, senza omissioni o difformità, di importo pari o inferiore a 15.000 euro.

DOMANDE. È possibile presentare domanda on line fino alle ore 23.59 del prossimo 30 luglio, attraverso la sezione "Accedi al servizio" presente al link https://www.comune.pisa.it/Servizi/CARTA-SPESA-2025. Per accedere sarà necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CNS, CIE. È disponibile un supporto tecnico online durante la compilazione, attivo nei giorni feriali secondo orari specifici, e un servizio di facilitazione digitale su appuntamento presso vari punti della città.

MISURA DEL CONTRIBUTO. Il sostegno economico previsto ammonta a 200 euro per i nuclei familiari composti da una sola persona e a 300 euro per quelli composti da due persone. Nel formare la graduatoria verrà data la precedenza ai nuclei familiari con un ISEE più basso.

INFORMAZIONI. Il bando e tutte le informazioni sulla misura, compresa la lista degli esercenti aderenti alla convenzione comunale, sono consultabili a questo link: https://www.comune.pisa.it/Servizi/CARTA-SPESA-2025. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected].