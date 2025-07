Maltempo all’improvviso: allerta gialla in Toscana, rischio temporali nel giorno del Palio

Firenze, 2 luglio 2025 – All’improvviso il maltempo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti per gran parte della Toscana. Esclusa solo la costa. L’allerta ha validità dalle 13 fino alle 22 di oggi, mercoledì 2 luglio. Le previsioni annunciano possibili precipitazioni sparse nel pomeriggio sulle zone interne, a prevalente carattere di temporale, anche di forte intensità ma generalmente di breve durata.

Le previsioni per oggi

La Regione Toscana prevede nel dettaglio per oggi: le precipitazioni, che localmente potranno essere anche di forte intensità, interessano tutte le zone interne della Toscana, con più probabilità in corrispondenza dei rilievi. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da colpi di vento e grandinate. Domani, giovedì 3, potranno esserci possibilità di isolati temporali pomeridiani sui rilievi; colpi di vento e grandinate a carattere occasionale.

Una allerta meteo che arriva nel giorno del Palio. E sale la preoccupazione. Come nel 2024, quando la Carriera dell’Assunta era stata rinviata per maltempo.

Allerta gialla in Toscana, tutti i Comuni interessati

Questo l’elenco dei Comuni interessati dall'allerta gialla, in ordine alfabetico:

Abbadia San Salvatore (SI), Agliana (PT), Anghiari (AR), Arcidosso (GR), Arezzo (AR), Badia Tedalda (AR), Bagno a Ripoli (FI), Barberino di Mugello (FI), Bibbiena (AR), Borgo San Lorenzo (FI), Bucine (AR), Buonconvento (SI), Calenzano (FI), Campagnatico (GR), Campi Bisenzio (FI), Campiglia Marittima (LI), Capolona (AR), Caprese Michelangelo (AR), Carmignano (PO), Casale Marittimo (PI), Casole d'Elsa (SI), Castell'Azzara (GR), Castellina in Chianti (SI), Castellina Marittima (PI), Castel del Piano (GR), Castel Focognano (AR), Castel San Niccolò (AR), Castelnuovo Berardenga (SI), Castelnuovo di Val di Cecina (PI), Castiglion Fibocchi (AR), Castiglion Fiorentino (AR), Castiglione d'Orcia (SI), Cavriglia (AR), Cetona (SI), Chitignano (AR), Chianciano Terme (SI), Chiusi (SI), Chiusi della Verna (AR), Chiusdino (SI), Cinigiano (GR), Civitella in Val di Chiana (AR), Civitella Paganico (GR), Cortona (AR), Dicomano (FI), Figline e Incisa Valdarno (FI), Fiesole (FI), Firenze (FI), Foiano della Chiana (AR), Gaiole in Chianti (SI), Gavorrano (GR), Greve in Chianti (FI), Guardistallo (PI), Impruneta (FI), Lastra a Signa (FI), Laterina Pergine Valdarno (AR), Londa (FI), Loro Ciuffenna (AR), Lucignano (AR), Manciano (GR), Marciano della Chiana (AR), Marradi (FI), Massa Marittima (GR), Montalcino (SI), Montale (PT), Monte San Savino (AR), Montecatini Val di Cecina (PI), Montepulciano (SI), Monterchi (AR), Monteriggioni (SI), Monteroni d'Arbia (SI), Monterotondo Marittimo (GR), Montemignaio (AR), Montemurlo (PO), Montescudaio (PI), Monteverdi Marittimo (PI), Monticiano (SI), Montieri (GR), Murlo (SI), Orciano Pisano (PI), Ortignano Raggiolo (AR), Palazzuolo sul Senio (FI), Pelago (FI), Piancastagnaio (SI), Pienza (SI), Pieve Santo Stefano (AR), Pitigliano (GR), Pistoia (PT), Poggio a Caiano (PO), Pomarance (PI), Pontassieve (FI), Poppi (AR), Prato (PO), Pratovecchio Stia (AR), Radda in Chianti (SI), Radicofani (SI), Radicondoli (SI), Reggello (FI), Rignano sull'Arno (FI), Riparbella (PI), Roccalbegna (GR), Roccastrada (GR), Rufina (FI), Sambuca Pistoiese (PT), San Casciano dei Bagni (SI), San Casciano in Val di Pesa (FI), San Godenzo (FI), San Marcello Piteglio (PT), San Quirico d'Orcia (SI), Sansepolcro (AR), Santa Fiora (GR), Santa Luce (PI), Sarteano (SI), Sassetta (LI), Scandicci (FI), Scansano (GR), Seggiano (GR), Semproniano (GR), Serravalle Pistoiese (PT), Sestino (AR), Sesto Fiorentino (FI), Siena (SI), Signa (FI), Sinalunga (SI), Sorano (GR), Sovicille (SI), Subbiano (AR), Suvereto (LI), Talla (AR), Tavarnelle Val di Pesa (FI), Terranuova Bracciolini (AR), Torrita di Siena (SI), Trequanda (SI), Vaiano (PO), Vaglia (FI), Vernio (PO), Vicchio (FI).