La cliente si lamenta dell’attesa, il cameriere lancia la pizza. Scoppia la lite nello stabilimento balneare di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi (Lucca), 21 agosto 2025 – Saltano i nervi… e volano le pizze. E’ quanto accaduto in uno stabilimento balneare dove le insistenti richieste di una cliente al tavolo hanno scatenato l’ira di un cameriere che ha lanciato piatto e pizza appena sfornata. Con malumori, toni eccessivi e quella serata sotto le stelle finita a litigare.

L’episodio si è consumato in uno dei bagni più gettonati per un aperitivo in spiaggia che, per l’occasione, aveva lanciato un invito allettante per un apericena che, evidentemente, ha poi calamitato un numero maggiore di clienti previsti. Con un affaticamento del personale presente (c’è chi racconta che, addirittura, il barman abbia dato forfait proprio sapendo che non sarebbe riuscito a gestire un appuntamento così partecipato) e un conseguente ritardo nella consegna ai tavoli da parte dei camerieri.Sarebbe stata quella la scintilla che ha fatto degenerare la situazione: il ritardo delle bevute ordinate, un conseguente ricorso a bottiglie ai tavoli per tamponare la sete, però niente pizze o stuzzichini di accompagnamento.

Ecco che una cliente si sarebbe risentita in modo vibrante per la lunga attesa con uno dei camerieri che stava passando con la pizza, suscitando una reazione davvero inaspettata: il ragazzo ha lanciato il piatto che è finito addosso ad un commensale di un tavolo vicino mentre le fette ricoperte di pomodoro e mozzarella sui vestiti (bianchi) di un altro cliente presente allo stabilimento. Tutto di fronte agli occhi sbigottiti di tutte le persone che hanno assistito. E se per qualcuno la pizza sarebbe ’scivolata’ dalle mani del cameriere, sta di fatto che la serata ha preso una piega meno divertente con malumori poi rientrati di fronte alle scuse della titolare.