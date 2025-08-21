Aggredita brutalmente senza alcun motivo, anziana in ospedale

Un episodio drammatico e profondamente sconvolgente ha scosso la città nella giornata di martedì. Nei pressi della stazione ferroviaria, precisamente in Piazza Dante, una donna anziana è stata brutalmente aggredita mentre si trovava seduta su una panchina. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini - extracomunitari - si sarebbero avvicinati alla vittima, le avrebbero strappato con violenza il bastone e successivamente l’avrebbero picchiata senza alcun apparente motivo.

Al momento, l’aggressione è considerata immotivata e non sembra essere legata a un tentativo di rapina. L’assalto gratuito e violento ha lasciato sgomenta l’intera comunità locale, che si trova ancora una volta a fare i conti con un preoccupante aumento di episodi simili in Versilia.

Dopo l’aggressione, i due malviventi si sono rapidamente dileguati, facendo perdere - almeno per il momento - ogni traccia.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, concentrandosi sull’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sia all’interno della stazione che nei suoi immediati dintorni. L’obiettivo, adesso, è quello di identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’accaduto.

La donna, ottantenne, è stata prontamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale, dove attualmente si trova ricoverata. Questo episodio ha naturalmente riacceso il dibattito sulla sicurezza a Viareggio e nell’intera Versilia. Episodi che si registrano ormai quasi quotidianamente e che non fanno altro che aumentare lo sgomento e la paura dei cittadini.