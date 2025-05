Pugno a un’infermiera. Giovane turista denunciata

Colpita con un pugno mentre stava facendo il suo lavoro da infermiera. È accaduto nell’ospedale di Santa Maria Nuova nei giorni scorsi: una sanitaria è stata picchiata da una giovane turista mentre la stava curando e ha pure rimediato contusioni con due giorni di prognosi.

La ventenne americana, in vacanza a Firenze, è stata denunciata dalla polizia ed è indagata per aggressione a personale sanitario.

A dare l’allarme al 112 Nue,la mattina di domenica intorno alle 7, il personale dell’ospedale in centro a Firenze. Sul posto è intervenuta una volante della questura. Secondo quanto ricostruito, la 20enne era stata portata in ambulanza al pronto soccorso perché in stato confusionale. In ospedale avrebbe poi tirato il pugno a un’infermiera. Su disposizione della procura, la giovane è stata denunciata.

Avrebbe dichiarato di non riuscire a spiegarsi come sia finita in ospedale. Era arrivata in compagnia di un’amica per fermarsi per qualche giorno, prima di ritornare in California.

È di solo qualche settimana fa un altro episodio di violenza ai danni del personale sanitario. Un equipaggio della Misericordia di Borgo San Lorenzo era intervenuto in serata su un codice rosso all’interno di una abitazione. Secondo quanto riportato dalla stessa Misericordia, i volontari, arrivati prima dell’automedica della Asl, hanno iniziato le manovre in base ai protocolli, per predisporre poi il ricovero del paziente, un uomo, in ospedale. In quel momento è arrivato il figlio, che avrebbe parcheggiato la propria auto dietro all’ambulanza impedendole di ripartire. Invitato da un soccorritore a spostarla, l’uomo ha reagito aggredendo l’autista, cercando di prenderlo a pugni e rompendogli gli occhiali da vista.

Quindi si è scagliato poi contro gli altri soccorritori presenti, compreso il personale Asl, minacciando di “sgozzarli”.

A fine gennaio invece due operatori sono stati aggrediti in pieno giorno dalle persone che avevano appena soccorso. La coppia fu colpita con pugni e schiaffi in lungarno Santa Rosa dove erano intervenuti per un codice bianco. A far scattare la furia dei due l’impossibilità di essere trasportate a Careggi, in quanto l’ospedale indicato dalla centrale operativa era diverso.