Il processo per la strage ferroviaria. Motivazioni attese per il 24 settembre

Il presidente della Corte di Appello di Firenze ha ottenuto una proroga di trenta giorni per depositare le motivazioni della sentenza di Appello Ter sulla strage di Viareggio, originariamente attese entro il 25 agosto, con nuovo termine fissato per il 24 di settembre. Con la sentenza dello scorso 27 maggio i giudici della Corte d’Appello di Firenze hanno confermato la condanna a cinque anni per Mauro Moretti, ex ad di Fs e Rfi, e a tutti e 11 gli altri imputati nel processo per il disastro ferroviario del 29 giugno 2009 nel quale morirono 32 persone.

Il 15 gennaio 2024 la corte di cassazione, pur confermando le responsabilità penali dei 12 imputati, in parziale accoglimento del loro ricorso aveva annullato la sentenza emessa dalla corte di appello di Firenze il 30 giugno 2022, limitatamente all’entità della riduzione di pena concessa per le circostanze attenuanti generiche. I giudici di secondo grado avevano determinato che le attenuanti dovessero essere pari a un nono della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto a un’altra sezione della corte di appello di Firenze. Si è così reso necessario il processo d’appello ter, che ha confermato le condanne per tutti gli imputati.