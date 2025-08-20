Meteo in Toscana, ancora forti temporali. Sulla costa è allerta arancione

15:49

Alberi crollati nella tenuta di San Rossore

La perturbazione atmosferica che la scorsa notte ha colpito Pisa ha provocato danni anche nella tenuta di San Rossore dove una tromba d'aria ha sradicato oltre 10 pini sul viale del Gombo e sui sentieri limitrofi, in un'area delimitata che si trova poco dopo la metà del viale andando verso il mare. Subito nella mattina il presidente del Parco Lorenzo Bani insieme al personale dell'ente si è recato sul posto per sincerarsi della situazione: "Abbiamo immediatamente contattato la ditta incaricata che da domani mattina si metterà al lavoro per liberare la strada ed i sentieri colpiti per farli tornare percorribili. Dopo questo intervento e nella stagione propizia metteremo a dimora nuovi pini per sostituire quelli caduti, nell'ambito dell'iniziativa Viale dei Legami".

Per permettere di mettere in sicurezza l'area, per le prossime due domeniche, giorno durante il quale solitamente il viale si può percorrere fino ai cancelli della villa, si potrà andare a piedi solo fino allo sbarramento segnalato, quello all'incrocio con via Coton delle Vacche.