Meteo in Toscana, ancora forti temporali. Sulla costa è allerta arancione

Cronaca
CronacaMeteo in Toscana, ancora forti temporali. Sulla costa è allerta arancione
20 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Duro colpo meteo all’estate. Tromba d’aria abbatte alberi nel parco di San Rossore, danni agli stabilimenti del litorale pisano

Firenze, 20 agosto 2025 – Il forte peggioramento del tempo in Toscana si fa sentire Fin da martedì pomeriggio i primi problemi, soprattutto nell’Aretino, la scorsa notte invece forti temporali sulla costa e infine oggi l’estensione dell’allerta arancione a tutta la costa fino alle 2 (poi diventerà gialla).

meteo
A sinistra l'immagine radar del Lamma ripresa alle 15,30 con il vasto fronte temporalesco in avvicinamento alla costa. A destra i danni del maltempo al bagno Calypso a Tirrenia

L’allerta indica dalle 18 un vasto fronte temporalesco sulle aree nord-occidentali (Lunigiana, Versilia e Garfagnana), che già dalle 17 ha iniziato a farsi sentire, per poi estendersi in serata al resto delle zone costiere e limitrofe di tutta la regione, con graduale attenuazione dei fenomeni nel corso della notte.

Dalle 2 del mattino l’allerta diventa di colore giallo su tutta la Toscana.

16:21
Avanza la linea temporalesca

Secondo l'ultimo aggiornamento divulgato sui canali social della Regione la linea temporalesca è attiva sulle province di Pistoia, Prato, parte di Firenze e sulla costa nord tra Carrara, Massa e Viareggio. "Il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana è in allerta e pronto a intervenire in caso di necessità", spiega il presidente Giani.

16:18
Nuvole minacciose 

La foto del temporale su Calenzano

temporale calenzano
Il temporale su Calenzano (Foto Ivano Bini)
15:53
Spiagge chiuse in anticipo a Carrara

A seguito dell'allerta arancione la sindaca di Carrara Serena Arrighi ha firmato un’ordinanza in cui si dispone su tutto il territorio comunale dalle 18 alle 2 e comunque fino a cessata o ridotta allerta meteo, la chiusura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere, la sospensione di tutte le manifestazioni e attività di intrattenimento e sportive aperte al pubblico svolte all’aperto, la chiusura dei parchi pubblici cittadini e delle aree aperte degli impianti sportivi cittadini

15:51
Isola d'Elba, l'ordinanza a Portoferraio

All'Isola d'Elba il sindaco di Portoferraio ha emesso un'ordinanza di chiusura dei giardini pubblici, degli impianti sportivi comunali e privati, dei cimiteri cittadini e dei siti turistici comunali dalle 18 alle 2 con riserva di valutare l’opportunità di prorogare, con separato e successivo provvedimento, sospensioni e chiusure in relazione all’evolversi della situazione meteorologica.

15:49
Alberi crollati nella tenuta di San Rossore

La perturbazione atmosferica che la scorsa notte ha colpito Pisa ha provocato danni anche nella tenuta di San Rossore dove una tromba d'aria ha sradicato oltre 10 pini sul viale del Gombo e sui sentieri limitrofi, in un'area delimitata che si trova poco dopo la metà del viale andando verso il mare. Subito nella mattina il presidente del Parco Lorenzo Bani insieme al personale dell'ente si è recato sul posto per sincerarsi della situazione: "Abbiamo immediatamente contattato la ditta incaricata che da domani mattina si metterà al lavoro per liberare la strada ed i sentieri colpiti per farli tornare percorribili. Dopo questo intervento e nella stagione propizia metteremo a dimora nuovi pini per sostituire quelli caduti, nell'ambito dell'iniziativa Viale dei Legami".

Per permettere di mettere in sicurezza l'area, per le prossime due domeniche, giorno durante il quale solitamente il viale si può percorrere fino ai cancelli della villa, si potrà andare a piedi solo fino allo sbarramento segnalato, quello all'incrocio con via Coton delle Vacche.

15:48
Giani e la foto del fronte temporalesco

"Intenso fronte temporalesco attivo sulla costa nord della Toscana, in entrata sulle zone interne. Cella temporalesca intensa attiva anche tra Viareggio, Massarosa e Lucca. Prestiamo attenzione e prudenza". Lo scrive sui social il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, postando la foto del fronte temporalesco

Il temporale entra da ovest verso est sulla costa toscana e ligure
Il temporale entra da ovest verso est sulla costa toscana e ligure
