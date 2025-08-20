Droga: in carcere 51enne coinvolto nel traffico eroina dal Pakistan

Arezzo, 20 agosto 2025 – I Carabinieri della stazione di Guastalla, nel reggiano,
hanno eseguito "un provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni penali della Procura di Reggio Emilia nei confronti di un 51enne pachistano residente a Guastalla e già coinvolto in importanti operazioni antidroga". L'uomo, spiegano i militari, "era stato condannato in via definitiva per due episodi distinti di
traffico e detenzione ai fini di spaccio" ed è ora in carcere a Reggio Emilia. Il più recente è l'operazione 'Lot Bis' del 2019, "una vasta indagine antidroga
che aveva coinvolto le province di Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Pistoia, Arezzo,
Brescia, Roma, Monza e Milano" e aveva portato all'esecuzione di "31 misure cautelari personali (22custodie in carcere e nove obblighi di dimora) nei confronti
di soggetti, in larga parte pachistani, stabilmente insediati
tra Bologna e Reggio Emilia". Le indagini avevano fatto emergere
"un sistema ben organizzato di importazione di eroina dal Pakistan verso l'Italia, con 'corrieri ovulatori' pachistani reclutati da trafficanti connazionali e disposti a ingerire, mettendo a pentimento la propria vita, tra i 400 ei 700 grammi di ovuli di droga a testa per eludere i controlli aeroportuali". Per il suo ruolo in questa organizzazione, il 51enne era stato condannato dalla Corte d'appello di Bologna- condanna divenuta definitiva nell'ottobre 2022- a tre anni e otto mesi di reclusione, oltre a 14.000 euro di multa e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici".