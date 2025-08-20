Droga: in carcere 51enne coinvolto nel traffico eroina dal Pakistan

Arezzo, 20 agosto 2025 – I Carabinieri della stazione di Guastalla, nel reggiano,

hanno eseguito "un provvedimento di carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni penali della Procura di Reggio Emilia nei confronti di un 51enne pachistano residente a Guastalla e già coinvolto in importanti operazioni antidroga". L'uomo, spiegano i militari, "era stato condannato in via definitiva per due episodi distinti di

traffico e detenzione ai fini di spaccio" ed è ora in carcere a Reggio Emilia. Il più recente è l'operazione 'Lot Bis' del 2019, "una vasta indagine antidroga

che aveva coinvolto le province di Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Pistoia, Arezzo,

Brescia, Roma, Monza e Milano" e aveva portato all'esecuzione di "31 misure cautelari personali (22custodie in carcere e nove obblighi di dimora) nei confronti

di soggetti, in larga parte pachistani, stabilmente insediati

tra Bologna e Reggio Emilia". Le indagini avevano fatto emergere