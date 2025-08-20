Pieraccioni e la gabbia per il criceto, siparietto su Instagram: “Attendo Giani per l’inaugurazione”. E lui: “Sto arrivando!”

Firenze, 20 agosto 2025 – Un siparietto social che si arricchisce di un nuovo personaggio: il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Tutto è iniziato con un post su Instagram dell’attore e regista fiorentino Leonardo Pieraccioni, che ha raccontato con ironia le ‘disavventure’ nell’assemblare e montare la gabbia per il criceto della figlia:

"Con infinito orgoglio – questo il post pubblicato da Pieraccioni – annuncio la fine del montaggio della super gabbia di Cocó, la criceta della mia figliola. L’abbiamo montata in 5 e ci abbiamo messo 4 ore e mezzo. Nella prima versione lo scivolo finiva direttamente fuori e l’abbeveratoio era una doccia perché montato al contrario. Tre pensionati di Massaciuccoli si sono fermati a metter bocca e così ci hanno aiutato a finire l’opera. Attendiamo l’arrivo del Giani per l’inaugurazione ufficiale".

La risposta del governatore non si è fatta attendere. Dopo tre ore dalla pubblicazione del post, il presidente Giani ha commentato ironicamente: “Sto arrivando!”. Ma non finisce qui: tra i commenti è spuntato anche quello di Carlo Conti, l’amico di lunga data di Pieraccioni, che ha voluto rivendicare il proprio contibuto all’opera ingegneristica: “Perché non dici che l'ho montata quasi tutta io ????????????????"

Tra scivoli montati male, docce per criceti e pensionati di Massaciuccoli coinvolti nel montaggio, il post di Pieraccioni è diventato in poche ore un piccolo sketch virale. E soprattutto, un'occasione per sorridere del governatore uscente che non rinuncia a inaugurare anche la gabbia di Cocò.