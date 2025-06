Pieraccioni va al matrimonio di Bezos. Dilemma regalo: “DiCaprio gli fa Cortona, io la busta”

Firenze, 26 giugno 2025 – Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono arrivati ieri a Venezia, dove sono iniziati i festeggiamenti del loro matrimonio, con circa 200 invitati fra cui decine di volti noti del jet set internazionale. La coppia è stata avvistata nel primo pomeriggio mentre sbarcava dal motoscafo al pontile dell'hotel Aman, il resort sette stelle sul Canal Grande.

Ma c’è un invitato (?) particolare, Leonardo Pieraccioni, almeno così dice nell’ultimo, esilarante video postato sui suoi social. Al telefono con “Cecca”, presumibilmente Massimo Ceccherini, prima concorda di andare con una sola macchina “perché con due lì non si trova posto”.

Leonardo Pieraccioni e la copia Jeff Bezos-Lauren Sànchez

Risolta la questione logistica, c’è il classico dilemma: il regalo. Una vera afflizione per tutti gli invitati a un matrimonio. Anche perché, diciamocelo, è probabile che Bezos e futura consorte la casa ce l’abbiano già abbastanza fornita e a quanto pare non hanno pensato a fare una lista di nozze (mandare direttamente l’iban sarebbe sembrato forse poco elegante). Infatti Pieraccioni spiega che “la vaporella ce l’ha di già e anche la pala per la pizza”. E allora? “O facciamogli la busta, che va sempre bene, gli si mette 60-70 euro a testa si fa anche un figurone con il cambio”.

C’è solo la perplessità del “Cecca” che teme il confronto col regalo che fa Leonardo DiCaprio: ma Pieraccioni non si scompone, “non ti preoccupare dicché gli fa DiCaprio, DiCaprio gli fa Cortona direttamente, ma non ti preoccupare, noi gli si fa la busta si fa un figurone”. Certo, fra Cortona e una busta con un centinaio di euro c’è un po’ di differenza ma in fondo conta il pensiero, no?