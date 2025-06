Pieraccioni consegna il premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori

Firenze, 21 giugno 2025 – Leonardo Pieraccioni ha voluto consegnare personalmente il Premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori. Una foto che un Pieraccioni sorridente ha condiviso sui social acccompagnato da questo post: "Ieri a Roma col mio amico Andrea Muzzi ho consegnato il Premio Stenterello a Vittorio Cecchi Gori. Vittorio e Rita sono stati il mio incontro professionale più fortunato. In questo mestiere, come in tutto, ci vuole talento, carattere e fortuna. Andando via da uno dei primi incontri proprio con Vittorio e Rita mi fermai sulla soglia e feci loro una citazione colta di un mio amico pistoiese: “Ricordatevi, contro il culo e la corrente non c’è forza competente!”. E’ proprio così, amen". Un post seguito da oltre 22mila like e centinaia di commenti.

Il premio Stenterello

Il premio Stenterello è un riconoscimento assegnato ad artisti che si sono distinti nell'arte della commedia, in particolare di cinema e teatro. Consegnarlo di persona è stato un gesto speciale, pieno di rispetto e riconoscenza per l'uomo che ha fatto la fortuna dell'attore, che non dimentica la fortunata collaborazione professionale col produttore cinematografico, determinante per il successo della sua carriera. Basti pensare a quel che avvenne nel 1997 quando uscì il film "Il ciclone".

Il ricordo di Rita Rusic

Rita Rusic, intervistata a Domenica In, ha ricordato: "È stato una cosa enorme, ha battuto tutti i record. All'epoca, nel 1997, aveva battuto tutti i record di incassi di tutti i tempi nel cinema italiano". La foto ha fatto il giro dei social incontrando il gradimento dei follower di Pieraccioni.