Dal Mestolo al Mercato internazionale, la stagione delle fiere

Arezzo, 20 agosto 2025 – La grande stagione di fiere e mercati sta per partire ad Arezzo. Un ponte ideale dall'estate all'inverno che va dal mestolo ai mercatini di Natale passando dall'immancabile mercato internazionale per un autunno ricco di eventi.

Si inizierà il 9, 10 e 11 settembre con la Fiera del Mestolo , dopo la tre giorni di settembre tornerà poi dal 10 al 12 ottobre ad Arezzo la diciannovesima edizione del Mercato Internazionale 2025 : una delle conferme dell'autunno che promette il Giro del Mondo del Gusto insieme a Confcommercio. Il centro storico si prepara ad accogliere di nuovo una delle rassegne più consolidate che dal venerdì alla domenica invaderà il cuore della città con oltre 300 stand internazionali, offrendo un'esperienza tra sapori, profumi e tradizioni provenienti da ogni continente. Sono infatti 195 gli espositori stranieri, provenienti da 35 Paesi, che riempiranno le vie e le piazze del centro: l'Arena Eden, via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli, via Margaritone, piazza San Jacopo e piazza Sant'Agostino. In arrivo specialità culinarie da tutto il mondo: dall'asado argentino alla cucina kosher israeliana, dalla paella spagnola con spettacoli di flamenco alla pita gyros greca, passando per la picanha brasiliana e l'Angus irlandese. E ancora, specialità europee: dai formaggi olandesi alle birre artigianali belghe, lo speck ei canederli del Sudtirolo, poi eccellenze asiatiche: bao giapponese, tayoyaki ei sapori americani. Senza dimenticare il territorio, saranno infatti presenti oltre 90 espositori aretini, che proporranno una vasta gamma di prodotti artigianali. In Piazza San Jacopo tornerà il Mercato con Campagna Amica con prodotti a km zero e produzioni aretine. Ma non è finita qui, passerà poco più di un mese e il 15 novembre partirà la lunghissima maratona della Città di Natale con il ritorno del mercato tirolese e del grandissimo villaggio di luci e allestimenti a tema.